Lunes 31 Octubre 2022 08:25

Fernando Alonso ha reclamado la falta de esfuerzo de Alpine para darle el monoplaza que merece y no uno que casi siempre tenga inconvenientes durante las carreras.

El español recordó su 2015, cuando Honda apoyaba a McLaren y siempre había algo malo en su coche o en el de Jenson Button. Ahora sólo le pasa a él. La última muestra es su abandono en la Ciudad de México.

"En el primer año de Honda tuvimos como una penalización de 72 posiciones al final de año, así que algo así. Pero lo que pasaba en Honda era que ambos coches se paraban... Este año sólo se para el coche 14", señaló.

Consideró que ya no se trata de falta de fortuna, de situaciones inesperadas, sino de poca dedicación en los talleres, algo que espera que no sufra Pierre Gasly, su relevo en el equipo.

"El motor no es capaz de terminar carreras. No puede ser mala suerte cuando tienes que cambiar seis o siete motores, como hemos hecho, y todavía no terminamos las carreras. Así que creo que tienen trabajo que hacer el próximo invierno, ojalá no mucho", expuso.

La mitad de las carreras afectadas

El Nano considera que debería tener más unidades de las que registra actualmente, pero que el A522 le ha fallado con demasiada frecuencia.

"Es impresionante que sólo uno o dos coches se retiren en cada carrera y que siempre sea el coche 14. Rompieron cinco motores este año, el problema en Australia en clasificación, en Austria ni pudimos empezar la carrera porque hubo un apagón.

"Así que creo que de las carreras, en más o menos el 50% de las carreras no sumamos los puntos que merecíamos, pero no hay nada que podamos hacer ahora", sentenció.