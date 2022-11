Fernando Alonso ha vivido un 2022 de pesadilla con Alpine y las fallas en el vehículo.

Desde la carrera número 1 en Bahréin hasta la 19 en México, lo normal ha sido verlo o escuchado lleno de frustración e impotencia por lo que su coche deja de hacer en las pruebas.

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de su última gran decepción. Ya daba señales de estar en problemas cuando empezó a perder velocidad. Al final acabó sacando el A522 de la pista y abandonando.

Fue la sexta vez que no pudo acabar una competencia dominguera en esta temporada, siempre por un coche que no conoce la palabra "fiabilidad".

Revisando cada GP de este 2022, ha perdido al menos 76 puntos que hoy le permitirían estar en el séptimo lugar por encima de Lando Norris, y sobre todo, de Esteban Ocon, su compañero de equipo que apenas ha tenido líos con el coche.

Su mejor racha 'de paz' la tuvo entre Francia y Hungría, hilando tres fines de semana en los puntos y declarando que con algo de suerte, el podio era posible.

El Nano consideró que fue una vergüenza lo que le pasó en el AHR y que lo peor es que otra vez, solamente le pasó a él.

"Iba cómodo, como en EEUU, 30 segundos delante del compi y los McLaren, una de mis mejores carreras, y perdí un cilindro, tenía solo 5 durante 20 vueltas, haciendo medio el ridículo.

"Y se rompió, que era lo mejor. Yo quería parar y me pidieron que siguiera por si acaso un coche de seguridad aguantaba los puntos, pero otra vez el '14'. Ya solo quedan dos carreras", reclamó.

En resumen:

A través de redes sociales, Alonso volvió a mandar un mensaje a su equipo: "Ritmo muy fuerte hoy y parecía un P7 cómodo, pero... otro problema de confiabilidad nos impidió obtener buenos puntos (+ -50 hasta ahora ).

"Nos vemos en Brasil en 2 semanas y seguiremos luchando", escribió.

