Fernando Alonso terminó furioso tras tener que abandonar el Gran Premio de México por problemas en su Alpine y en las entrevistas tras la carrera aseguró que lo único bueno es que "quedan dos carreras".

Tras arrancar 9°, Fernando se pudo mantener en el top 10 para asegurarse buenos puntos en la pelea de su equipo contra McLaren en el Campeonato de Constructores.

Cuando pasó la mitad del evento, el asturiano comenzó a reportar problemas con su batería y su ritmo cayó estrepitosamente. Por la radio se limitó a decir: "Increíble. Vaya temporada, vaya temporada".

Fue hasta la vuelta 65 que el monoplaza del español se rompió y se vio obligado a abandonar la competencia. Este fue el cuarto DNF de Alonso en la temporada y el segundo por problemas con la batería.

Visiblemente molesto y frustrado, Alonso respondió lo siguiente en las entrevistas posteriores a la carrera cuando le preguntaron si hizo todo lo que estaba en sus manaos: "Hice más, más", respondió.

"No sacamos nada positivo, lo bueno es que quedan dos carreras. Ahora es difícil verlo, porque es todo negativo, lo bueno fue el ritmo de carrera".

"Otra vez sólo al coche 14, como siempre", concluyó.

A través de redes sociales, Alonso volvió a mandar un mensaje a su equipo: "Ritmo muy fuerte hoy y parecía un P7 cómodo, pero... otro problema de confiabilidad nos impidió obtener buenos puntos (+ -50 hasta ahora ).

"Nos vemos en Brasil en 2 semanas y seguiremos luchando", escribió.

