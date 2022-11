Redacción GPFans

Sábado 29 Octubre 2022 16:51

Charles Leclerc avisó a Ferrari que su coche no está bien y que va a ser importante revisarlo antes de la carrera de mañana en México. Consideró que esto no se debe al choque que tuvo en la segunda sesión de entrenamientos libres.

“Cometí un error en la FP2 que es lo que recuerdas, pero no me afectó. No estaba contento con el equilibrio y la pérdida de rendimiento en las curvas lentas, en mi opinión, no afectó.

"Hay algo extraño, tenemos que mirar el motor. En las rectas no fui lo suficientemente potente. Esperamos encontrar el problema para la carrera de mañana", avisó.

El monegasco también descartó que las modificaciones en el monoplaza tengan algo que ver con su mal resultado, porque ya esperaba que los otros dos equipos punteros dieran la pelea que dieron.

"No creo que el cambio de reglaje y alerón haya afectado; esperábamos una calificación difícil en comparación con Red Bull y Mercedes", explicó quien arrancará séptimo.

"Ganar será complicado"

Por otra parte admitió que ganar el Gran Premio va a ser muy complicado, porque significaría que su coche mejoró mucho con respecto a lo mostrado hoy.

"De mi lado hay algo que mirar. Apuntar a la victoria es difícil, pero me gustaría entender lo que pasó. Espero poder cambiarlo para mañana, pero no lo creo”, sentenció.