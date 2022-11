Redacción GPFans

Viernes 28 Octubre 2022 19:58

Charles Leclerc restó importancia a su fuerte accidente que sufrió durante la segunda práctica para el Gran Premio de la Ciudad de México y asumió la responsabilidad del incidente.

Leclerc perdió el control de su F1-75 en la entrada de la curva 7 en los primeros minutos de la FP2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se deslizó dramáticamente contra las barreras de la curva 8, sufriendo daños significativos en la parte trasera de su monoplaza.

A pesar del percance, Charles externó optimismo tras las dos sesiones libres del viernes: “Para ser honesto, la sensación es buena. Hemos tenido bastante mala suerte en la FP1.

"Por mi parte tuve un pinchazo en la vuelta de salida, así que no muchas vueltas, pero las pocas que he hecho estaba contento con el coche.

“En la FP2 fue lo mismo en las tandas cortas, luego perdí la parte trasera al comienzo de la carrera con mucho combustible, así que tuve una cantidad limitada de vueltas, pero ese fue mi error. Confío en que no dañará nuestro fin de semana.

"Probamos algo en mi coche que no me gustó especialmente, así que no estaba tan a gusto con el coche como en la FP1, pero sé qué hacer mañana, así que estoy seguro de que la actuación estará allí”, aseguró.

Sin consecuencias para la carrera

Cuando se le preguntó si temía que el daño pudiera provocar cambios en los componentes y una caída de la parrilla, el piloto de Montecarlo agregó: “No creo que nada de eso nos comprometa.

"Creo que tenemos suficientes partes ahora con todas las sanciones que hemos tenido en el pasado, por lo que debería estar bien”, concluyó.