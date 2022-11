El bicampeón del mundo Fernando Alonso se retracta de declaraciones que hizo sobre los títulos mundiales de Lewis Hamilton, tras las críticas en las redes sociales.

El español afirmó que los campeonatos del británico eran un poco menos valiosos, ya que peleaba principalmente con sus compañeros.

Por otro lado, elogió a Max Verstappen, quien a sus ojos debía competir en 2021 contra un piloto con mejor material.

"Por favor, todos los títulos son geniales, bien merecidos e inspiradores.

"Son incomparables entre sí. Disfrutemos de los campeones y leyendas de nuestro tiempo. Es cansado que busquen constantemente titulares. Disfrutémoslo", tuiteó.

Alonso y Hamilton nunca han sido los mejores amigos. Todo se remonta a cuando los dos hombres eran compañeros de equipo en McLaren en 2007.

Creó mucha fricción dentro del equipo y Alonso regresaría a Renault después de solo un año, citando una "asociación no ideal".

Hamilton ha ganado seis campeonatos mundiales desde que se mudó a Mercedes en 2013.

