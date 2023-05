La prestigiosa carrera de las 500 millas de Indianapolis en la IndyCar, entregó todas las emociones que faltaron en Mónaco, con un cierre espectacular en las últimas catorce vueltas que le dio la victoria a Josef Newgarden en una dramática definición en la última vuelta

El circuito vivió emociones al por mayor durante las 200 vueltas que se corrieron en Indianápolis, pista que es parte de la histórica triple corona del automovilismo.

Después de una pole histórica de Alex Palou, desafortunadamente no pudo culminarlo con un podio, sin embargo se mantiene como líder del campeonato de pilotos.

La nota latinoamericana del día la dieron los otros dos pilotos, el argentino Canapino y en mucho mayor manera el mexicano O'Ward por la "montaña rusa" que significó la carrera para ambos.

Múltiples incidentes y abandonos como los de Grosjean y Kirkwood provocaron constantes banderas amarillas y rojas (tres dentro de las últimas vueltas), que derivaron en reajustes, cambios de posiciones y afectaciones en las estrategias de los pilotos.

CRAZY CRASH IN THE INDY 500 😱😱😱



Luckily both drivers are out of their vehicles



pic.twitter.com/ygUsYm178Y