Aloisio Hernández

Domingo 28 Mayo 2023 10:17 - Actualizada: 10:29

Max Verstappen señaló que fue una carrera bastante difícil, a pesar de que comenzó en la pole y nunca soltó la punta durante todo el Gran Premio de Mónaco.

Durante una carrera en parte seca y en parte mojada, el holandés cruzó la meta muy por delante de su perseguidor Fernando Alonso.

Ayer, Max ya logró dar el primer golpe a la competencia durante una calificación vertiginosa. La pole position vale mucho en Mónaco y eso también fue evidente durante el Gran Premio.

El neerlandés extendió su ventaja en el campeonato

Los adelantamientos fueron extremadamente difíciles en el estrecho circuito urbano de Montecarlo; sin embargo, a Alonso, que había salido segundo en la carrera, también le faltó velocidad para complicar a Verstappen.

El nacido en Limburger no luchó tanto con la competencia, pero principalmente tuvo un desafío con las condiciones climáticas cambiantes. No obstante, se las arregló para no meterse en problemas y realizó una carrera extremadamente madura.

Complejo

Después de la carrera, David Coulthard preguntó si fue una carrera fácil: "No, fue bastante difícil. Empezamos con el medio y Fernando con los duros. Tuvimos que seguir mucho tiempo, pero realmente no queríamos seguir tanto.

"Luego comenzó a llover, cada vez más. Entonces decidimos entrar, porque se puso resbaladizo y complicado.

"Besé las paredes un par de veces más, fue difícil por momentos, pero así es Mónaco. Es muy bueno ganar aquí, especialmente en estas circunstancias, mantuvimos la calma y pudimos llevarnos la victoria a casa", finalizó.