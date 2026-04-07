El 'inspirador' idilio de Lewis Hamilton con Ferrari mientras la leyenda de la F1 responde a sus críticos
El 'inspirador' idilio de Lewis Hamilton con Ferrari mientras la leyenda de la F1 responde a sus críticos
El siete veces campeón está disfrutando de la vida en Maranello
Lewis Hamilton ha respondido a sus críticos de la F1 mientras deja atrás una miserable temporada de debut en Ferrari.
El siete veces campeón del mundo sufrió un miserable primer año en Maranello en 2025 tras un sonado traspaso a Italia.
El idilio soñado en la F1 no logró los resultados deseados, ya que Hamilton, de 41 años, terminó solo sexto en la clasificación final de pilotos, a la friolera de 267 puntos del eventual campeón del mundo Lando Norris.
Lewis entiende que se harían preguntas después de una campaña en la que se le vio decaído y desanimado en más de una ocasión. Pero lo que realmente notó fue la crítica de personas que, según él, nunca se han acercado a su nivel de éxito.
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Hamilton sobre los críticos de la F1
Hablando con el sitio web oficial de la F1, reveló: "Quiero decir, diría que cuando tienes años difíciles, hay muchas preguntas por todas partes.
"En última instancia, vi a algunos individuos que no han tenido nada parecido al éxito que yo he tenido, hablando negativamente como lo siguen haciendo hoy. Y se sintió genial poder regresar, llegar a esta temporada y empezar fuerte, poder demostrar que todavía tengo lo que se necesita para competir en la parte delantera y seguiré presentándome e intentando rendir de esa manera."
El cambio de Hamilton a Ferrari fue un desafío para la estrella británica, el tipo de cambio de vida que, según él, a menudo se subestima.
"Es una gran diferencia y una enorme empresa, y creo que la gente, sin duda, cuando lo ve, no entenderá lo grande que es cuando te cambias a un equipo nuevo.
"Claro, puedes llegar y subirte a un cockpit, pero aprender las nuevas herramientas, particularmente una nueva cultura y una nueva forma en que a la gente le gusta trabajar y adaptar eso a tu forma de trabajar.
"Y luego, si miras el año pasado, por ejemplo, fue el final de una era de coches que no desarrollamos durante el año, así que estábamos un poco atascados con lo que teníamos, lo que en última instancia no fue lo suficientemente bueno para competir por victorias. Pero aprendimos mucho durante el año pasado como equipo, y estamos aplicando esos aprendizajes a este año y ha empezado mucho mejor."
El idilio con Ferrari, 'inspirador' para Lewis
El segundo año ha sido una gran mejora hasta ahora para Hamilton: está disfrutando de nuevo de sus carreras y actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación de principios de temporada.
El ex grande de Mercedes se está adaptando claramente a su nuevo entorno, y el vínculo con su nuevo equipo está creciendo absolutamente.
"Todo el mundo está esforzándose al máximo y, sinceramente, es realmente, realmente inspirador de ver.
"Siempre que trabajas dentro de una gran organización, y vas a la fábrica, y ves a todo el mundo concentrado, esforzándose al máximo por cada milisegundo.
"Esas son las cosas que más me gustan de este deporte, y que desearía que la gente pudiera ver. Ahí es donde regresas y te inspiras y dices, 'vale, los chicos están realmente en ello y estoy emocionado por los próximos meses'."
Ahora Hamilton y Ferrari deben lidiar con una pausa inesperada en las carreras tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Él lo ve como una oportunidad para reiniciar antes del Gran Premio de Miami el 3 de mayo.
"Obviamente, este descanso que se avecina es extraño, pero nos da tiempo para digerir realmente las tres primeras carreras y trabajar aún más duro para aportar más rendimiento a la siguiente."
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