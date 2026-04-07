¿Por qué se separaron Horner y Newey, por qué Red Bull está en crisis y el gran temor de Brundle - Resumen de Noticias de F1?

Un repaso a todas las grandes noticias de la F1 del martes 7 de marzo

Fue una de las asociaciones más grandes de la historia de la F1, ya que Christian Horner y Adrian Newey entregaron campeonatos a raudales a Red Bull.

Pero ahora estamos descubriendo por qué la armonía terminó y la separación ocurrió, gracias a una fuente interna de la F1.

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Max Verstappen y Red Bull están en crisis en la F1, y un 'reliquia de guerra' tiene la culpa

El artículo sigue tras el video

Red Bull ha tenido un comienzo desastroso en la temporada 2026 de F1, con su nueva era de producción de unidades de potencia presentando algunos problemas iniciales.

Pero ese no es ni de lejos el mayor problema para las frustraciones de Max Verstappen, ya que una 'reliquia de la Guerra Fría' deja al equipo de Milton Keynes jugando a la defensiva.

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Verstappen and Red Bull are struggling in 2026

La confesión de Lewis Hamilton, campeón de F1, preocupa a Martin Brundle

Hubo mucho que discutir tras el Gran Premio de Japón del mes pasado, pero hay algo en particular que tiene preocupado a Martin Brundle de Sky Sports.

El veterano comentarista y expiloto destacó algo específico que el actual campeón de F1 Lando Norris dijo sobre su batalla con Lewis Hamilton, algo que el veterano de la transmisión afirmó que el deporte 'tiene que' cambiar.

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Comienza la demolición en un querido circuito de F1 mientras arranca una reconstrucción de 210 millones de libras

Finalmente, algo golpea un muro en Albert Park que no es el McLaren de Oscar Piastri.

El icónico circuito australiano de F1 recibirá una renovación durante el próximo año o dos, y parte de eso implica demoler muchas de las antiguas instalaciones.

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Max Verstappen en Nürburgring: Se anuncian importantes cambios en las reglas para el intento de 24 horas del campeón de F1

Las 24 Horas de Nürburgring contarán con una serie de nuevas regulaciones para su próxima edición de 2026, con el cuatro veces campeón mundial de F1 Max Verstappen como la atracción estrella.

El evento de este año está captando una atención adicional, ya que el holandés de 28 años hace su esperado debut en la icónica prueba de resistencia.

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