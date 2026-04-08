Todos los demás están equivocados - La F1 no es aburrida en 2026

Las nuevas regulaciones de la F1 que se introdujeron para la temporada 2026 han recibido críticas mixtas hasta ahora, ¡pero el inicio de la temporada 2026 ha sido mucho más emocionante que todo el 2025!

Antes de la temporada, se introdujeron nuevas reglas tanto en el lado de las unidades de potencia como en lo que respecta a los coches en sí.

Las unidades de potencia híbridas ahora tienen el triple de energía eléctrica que en 2025, lo que hace más importante para los pilotos recolectar la mayor cantidad de energía posible a través de su MGU-K, y se ha puesto más responsabilidad en la gestión de la batería en los pilotos.

Esto ha provocado quejas de pilotos como Max Verstappen, quien ha dicho - entre muchas otras cosas - que los nuevos coches son como 'Fórmula E con esteroides', que 'no son divertidos' de conducir y que la F1 se está volviendo como 'Mario Kart'.

Pero vamos, ¿a quién no le gusta Mario Kart?

El hecho es que las quejas de Verstappen provienen de un hombre que actualmente se encuentra en noveno lugar en el campeonato de pilotos y parece que no tiene ninguna posibilidad de conseguir un quinto título mundial. Por supuesto, le encantaría que las regulaciones cambiaran para que Red Bull tuviera la oportunidad de alcanzar a equipos como Ferrari y Mercedes.

Es la misma lógica que ha llevado a Lewis Hamilton - quien conduce un Ferrari muy mejorado en 2026 - a decir que es la 'mejor carrera' de la que ha formado parte en su larga e ilustre carrera en la F1.

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La F1 2026 probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre esas dos afirmaciones, pero es muchísimo más emocionante que 2023, 2024 (salvo el caos fuera de pista) y 2025.

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Los cambios aerodinámicos de la F1 están dando sus frutos

Si nos alejamos por ahora del polémico tema de las unidades de potencia, la decisión de la F1 de hacer los coches más pequeños, ligeros y ágiles está dando sus frutos.

Estos ajustes aerodinámicos fueron diseñados para permitir carreras más cercanas entre los coches, al mismo tiempo que fomentan más adelantamientos, particularmente en circuitos urbanos estrechos.

Todavía no hemos tenido ningún circuito urbano auténtico en el calendario de 2026, pero ya hemos visto coches capaces de rodar muy cerca unos de otros mucho mejor que en 2025 y, lo que es crucial, hemos visto más adelantamientos en los tres grandes premios hasta ahora en comparación con los mismos eventos en 2025.

En el Gran Premio de Australia que abrió la temporada, hubo 125 adelantamientos, mientras que el evento de 2025 solo vio 45.

El GP de Japón ha sido una de las carreras más aburridas de la temporada en cada uno de los últimos años - con 2025 viendo solo 28 adelantamientos - sin embargo, incluso en este circuito en 2026 vimos una carrera emocionante con 106 adelantamientos.

Además, las cuatro carreras que se han disputado hasta ahora han tenido múltiples cambios de líder, a diferencia de 2025, cuando muchas de las carreras fueron dominadas por quien salía desde la pole. Sí, sé que los tres grandes premios hasta ahora han sido ganados por el poleman, pero los cambios de líder han sido una característica de cada una de las carreras, y Kimi Antonelli tuvo que recuperarse desde la sexta posición en Japón.

También creo que deberíamos disfrutarlo mientras dure, porque la temporada 2022 vio carreras igualmente reñidas entre pilotos y cambios de líder en abundancia al principio del año, pero a medida que los pilotos se acostumbraron a las nuevas regulaciones y aprendieron que necesitaban gestionar un poco más sus neumáticos, empezamos a ver carreras más 'normales'. Eso también sucederá en 2026, a medida que los pilotos se familiaricen cada vez más con sus nuevos coches con cada fin de semana de carrera que pasa.

Preocupaciones sobre la unidad de potencia

Por supuesto, existe el argumento de que los pilotos no deberían tener que gestionar su batería y deberían estar corriendo a fondo todo el tiempo.

Pero eso nunca ha sido así en la F1. Ya sea para la gestión del combustible, la gestión de los neumáticos o la recolección de energía para una batería, los pilotos de F1 siempre han tenido que gestionar un gran premio de unas 60 vueltas.

Las últimas medidas de super clipping y lift and coast que estamos viendo son solo más de lo mismo, aunque hay que admitir que es desalentador ver esos métodos de gestión incluso en la clasificación.

Introducir otro aspecto en la mezcla para intentar desestabilizar a los pilotos de F1 es algo que siempre deberíamos intentar hacer, son los 22 mejores pilotos del mundo, las cosas no deberían ser fáciles y familiares para ellos.

Lo mismo ocurre con los genios que están creando las unidades de potencia en la fábrica. Dales algo que los obligue a encontrar soluciones para mantenerse por delante del resto de sus rivales. Sabemos que Ferrari puede construir un motor V10 de gasolina de alto rendimiento. Dales un desafío, como construir un híbrido turbo V6 de 1.6 litros que tenga 350 kW de potencia eléctrica, y un motor de combustión interna que funcione completamente con combustibles sostenibles.

También está el argumento del impacto ambiental, y cómo estas nuevas unidades de potencia liberan mucho menos dióxido de carbono a la atmósfera que incluso las unidades de potencia de 2025, mientras la F1 intenta alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono para 2030.

Obligar a los fabricantes de unidades de potencia a pensar en cómo fabricar unidades de potencia tan fiables y de alto rendimiento que puedan funcionar con combustibles 100 por cien sostenibles solo nos beneficiará a nosotros y a nuestro planeta, ya que gran parte de la nueva tecnología podrá transferirse a los coches de carretera.

La FIA debe abordar las preocupaciones de seguridad de los pilotos

Hasta ahora, este artículo se ha centrado solo en los niveles de disfrute de la F1 para los aficionados y el espectáculo del deporte.

Pero el Gran Premio de Japón del pasado fin de semana destacó que deben hacerse algunos cambios en las nuevas regulaciones por razones de seguridad.

Las velocidades de cierre que tenemos entre un coche con modo de impulso activado y un coche que está recolectando energía son demasiado radicales, y podrían causar situaciones potencialmente peligrosas para los pilotos.

El accidente de Oliver Bearman en Suzuka lo puso de manifiesto. Bearman pareció ser sorprendido por la rapidez con la que su coche alcanzó la parte trasera del Alpine de Franco Colapinto, cuyo coche estaba recolectando energía en una sección de la pista normalmente de alta velocidad.

Para evitar a Colapinto, Bearman se desvió hacia la hierba, pero esto hizo que su coche perdiera el control y se estrellara contra las barreras.

Figuras clave de la F1 como Carlos Sainz y Martin Brundle han pedido a la FIA que realice los cambios necesarios en las reglas para proteger a los pilotos, y el organismo rector de la F1 se reunirá el 9 de abril para discutir qué cambios deben hacerse.

Solo espero que no volvamos al tipo de carreras frustrantemente aburridas que tuvimos en 2025, y que se pueda encontrar un equilibrio sensato entre seguridad y emoción.

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Escrito por Sam Cook - Digital Journalist Sam Cook is a talented young sports journalist and social media professional who now specialises in Formula 1, having previously worked as a football journalist and a local news reporter for a variety of different brands. Ver biografía completa

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