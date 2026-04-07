Estrella de Mercedes F1 furiosa tras el GP de Japón

La estrella de Mercedes F1, Kimi Antonelli, ha admitido que estaba 'realmente enfadado' después del Gran Premio de Japón, a pesar de haber conseguido la victoria en la carrera.

Antonelli, de 19 años, se convirtió en el líder más joven de la historia del campeonato de pilotos en Japón, tras su segunda victoria consecutiva en carrera.

El joven de Mercedes ha sido capaz de plantar cara a su compañero de equipo, George Russell, mucho más experimentado, en lo que va de 2026, y la pareja parece destinada a luchar por el campeonato, con Mercedes como el equipo dominante en el deporte.

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Pero Antonelli se ha dejado mucho por hacer en las carreras de 2026 hasta ahora, con sus malas salidas convirtiéndose en un tema recurrente al principio de la temporada.

Antonelli solo pudo terminar quinto en la carrera sprint del GP de China después de que una mala salida significara que estaba luchando con coches más lentos que el suyo, mientras que también sufrió una mala salida en el GP de Australia que abrió la temporada, impidiéndole presentar un desafío serio por la victoria en la carrera.

En el GP de Japón, Antonelli estaba en sexta posición al final de la primera vuelta, habiendo comenzado la carrera desde la pole position.

Una conducción brillante a partir de ahí —además de un coche de seguridad en el momento oportuno— significó que Antonelli pudo remontar y llevarse la victoria, pero ahora ha admitido que debe trabajar en sus salidas si quiere presentar un desafío serio por el campeonato.

"Sí, tengo que decir que el domingo en Japón no disfruté la victoria tanto como me hubiera gustado porque estaba enfadado por la salida", dijo Antonelli a Sky Sports Italia. "Ciertamente era consciente de que había tenido mucha suerte a pesar de eso.

"Estaba contento con cómo había logrado aprovechar al máximo la oportunidad y también con mi ritmo de carrera. Pero estaba realmente enfadado por la salida, porque fue absolutamente impactante, el tipo de cosa que te hace querer arrancarte los pelos. Ya estoy trabajando en ello."

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¿Puede Ferrari alcanzar a Mercedes?

Mientras Antonelli, Russell y Toto Wolff esperarán desesperadamente que Mercedes sea el único equipo que luche por los dos títulos este año, la habilidad de Antonelli en las salidas probablemente resultará cada vez más crucial a medida que avance la temporada.

Como el propio Antonelli dijo recientemente, es solo cuestión de tiempo antes de que equipos como Ferrari y McLaren comiencen a reducir la brecha con Mercedes, y probablemente le resultará cada vez más difícil volver a adelantar a esos coches a medida que avance la temporada.

Las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO), junto con la necesidad de Mercedes de modificar su unidad de potencia después de que su truco de relación de compresión geométrica fuera prohibido, podrían permitir a Ferrari ponerse al día en rendimiento en los próximos meses.

Las batallas por el campeonato podrían ser demasiado pedir para Lewis Hamilton, Charles Leclerc y compañía, pero es probable que estén en la lucha por las victorias en carrera, ofreciendo una oportunidad de interponer otros coches entre Russell y Antonelli mientras estos luchan por el título.

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