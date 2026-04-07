Un excampeón mundial de F1 ha revelado una ocasión en la que expulsó a un periodista británico, de forma muy similar a Max Verstappen en el Gran Premio de Japón.

El tetracampeón Verstappen se negó a iniciar su mesa redonda con periodistas antes del fin de semana del Gran Premio de Japón hasta que Giles Richards de The Guardian se marchó, diciéndole que 'se fuera'.

Verstappen reveló más tarde por qué lo había hecho, ya que el holandés no estaba contento con una pregunta que Richards le había hecho en el GP de Abu Dabi que cerraba la temporada, afirmando que 'no necesita mostrar respeto a la gente que no me respeta'.

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Ahora, el campeón mundial de 1996, Damon Hill, ha revelado una ocasión en la que hizo algo similar con Andrew Benson de BBC Sport, quien en ese momento trabajaba para Autosport.

El momento giró en torno a una historia que Benson había publicado titulada '¿Han echado a Hill?', en la que se informaba que Williams buscaba deshacerse del británico a finales de 1996 a pesar de su victoria en el campeonato mundial.

Al final, esta historia resultó ser cierta, con Williams reemplazando a Hill por Riccardo Patrese para el inicio de la temporada de 1997, pero Hill ha admitido que en ese momento reaccionó al titular y la historia inicial de Benson.

"Estaba en la portada de Autosport, y era una conjetura en lo que a mí respecta," dijo Hill a The Race.

"Solo se supo más tarde cuando Frank me dijo que no era una tontería. Hice un Max Verstappen y le dije a Andrew: 'Puedes irte de aquí y no eres bienvenido'.

"El pobre Andrew salió corriendo. Pero él sabía que era verdad, y yo tuve que investigar un poco para averiguarlo."

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Las frustraciones de Verstappen se desbordan

Verstappen no solo echó a un periodista en Japón, sino que también sugirió que estaba 'considerando seriamente' retirarse del deporte, a menos que la FIA realice ciertos cambios en las nuevas regulaciones.

Verstappen ha tenido su peor comienzo de temporada en cuanto a resultados de Grandes Premios desde 2016, cuando aún estaba en Toro Rosso antes de ascender a Red Bull ese mismo año.

Actualmente se encuentra en noveno lugar en el campeonato de pilotos, con solo 12 puntos obtenidos en los tres primeros fines de semana de carrera para el tetracampeón.

Verstappen ha afirmado que los nuevos coches de 2026 no son divertidos de conducir, y ha comparado las nuevas reglas de la F1 con Mario Kart.

Pero algunos comentaristas, incluido el jefe de Mercedes, Toto Wolff, han afirmado que toda su frustración proviene del hecho de que Red Bull no es rápido este año, y le ha dado un coche capaz de competir en la mitad de la parrilla en el mejor de los casos.

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