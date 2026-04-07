Max Verstappen y Red Bull están en crisis en la F1, y una 'reliquia de guerra' tiene la culpa
Max Verstappen y Red Bull están en crisis en la F1, y una 'reliquia de guerra' tiene la culpa
Christian Horner anteriormente llamó al túnel de viento una 'reliquia de la Guerra Fría'
Red Bull ha tenido un comienzo desastroso en la temporada 2026 de F1, con su nueva era de producción de unidades de potencia presentando algunos problemas iniciales.
Además de las nuevas regulaciones que han llegado al deporte, el equipo con sede en Milton Keynes también ha lanzado un ambicioso proyecto para convertirse en fabricantes de unidades de potencia de F1 por primera vez.
Pero su rendimiento al inicio de la temporada no ha sido bueno, con el equipo habiendo sumado solo 16 puntos en los primeros tres fines de semana de gran premio de 2026. Es más, el tetracampeón mundial Max Verstappen se encuentra actualmente en la novena posición en el campeonato de pilotos, siendo su mejor resultado de la temporada hasta ahora un sexto puesto en Australia.
Verstappen ha adoptado una personalidad bastante desanimada en lo que va de temporada, incluso sugiriendo que está 'considerando seriamente' dejar el deporte a menos que se realicen cambios en las regulaciones. Varios comentaristas, incluido el jefe de Mercedes, Toto Wolff, han sugerido que su actitud podría deberse al mal rendimiento de Red Bull.
¿Red Bull y Verstappen se los llevó el viento?
Pero las dificultades del equipo podrían centrarse en el hecho de que, según AutoRacer, no han invertido en su infraestructura de túnel de viento como sí lo han hecho sus rivales McLaren, Aston Martin, Mercedes y Ferrari, sino que se han centrado en intentar construir su departamento de unidades de potencia desde cero.
El expiloto principal Christian Horner describió el túnel de viento de Red Bull como una 'reliquia de la Guerra Fría' en 2022, y reiteró esos comentarios en las temporadas siguientes, pero no se ha realizado una inversión seria en la infraestructura.
Así, mientras que las unidades de potencia de Red Bull están causando algunos problemas a sus pilotos, problemas más profundos podrían residir en el diseño del coche y su capacidad para introducir mejoras aerodinámicas podría verse obstaculizada por la infraestructura obsoleta.
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¿Puede Verstappen ganar una carrera en 2026?
Verstappen ha tenido su peor comienzo de temporada desde 2016, cuando aún estaba en Toro Rosso antes de ser ascendido a Red Bull antes del Gran Premio de España.
Luego, el holandés se estrelló en la clasificación en Australia, y su recuperación al sexto puesto fue impresionante. Pero lo que ha venido después ha sido verdaderamente lamentable para el piloto de 28 años que alberga ambiciones de conseguir un quinto título mundial.
Noveno en la carrera sprint del GP de China, un abandono en la carrera principal del GP de China y luego un octavo puesto en Japón, y Verstappen no ha estado en la lucha por un podio en ninguna de las cuatro carreras hasta ahora.
Pero la capacidad del holandés para maximizar el rendimiento de su Red Bull es algo que hemos visto una y otra vez, y logró ocho victorias en grandes premios en 2025 a pesar de tener un coche inconsistente.
Aunque incluso una victoria en carrera parece una tarea difícil en este momento, no hay que descartar que Red Bull logre mejoras marginales sobre sus rivales en las próximas semanas y meses que podrían impulsar a Verstappen a un lugar donde vuelva a desafiar a los McLaren y Ferrari.
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