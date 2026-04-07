Max Verstappen en Nürburgring: Anunciados importantes cambios en las reglas para la participación del campeón de F1 en las 24 horas
Max Verstappen en Nürburgring: Anunciados importantes cambios en las reglas para la participación del campeón de F1 en las 24 horas
El poderoso neerlandés participará en la carrera de 2026
Las 24 Horas de Nürburgring contarán con una serie de nuevas regulaciones para su próxima edición, con el tetracampeón mundial de F1 Max Verstappen como la principal atracción.
El evento de este año está captando una atención adicional, ya que el neerlandés de 28 años hará su muy esperado debut en la icónica prueba de resistencia. Los cambios están diseñados para optimizar las operaciones y mejorar la seguridad en la 54ª edición de este clásico evento.
Verstappen saldrá a la pista en mayo con su propio equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, gestionado por Winward Racing. El piloto neerlandés conducirá un Mercedes-AMG GT3 EVO con una distintiva librea de Red Bull, compartiendo el coche con Lucas Auer, Dani Juncadella y Jules Gounon. Para prepararse para este desafío, Max ya participó en la segunda ronda de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en marzo y volverá a competir en las próximas sesiones de clasificación a finales de este mes.
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Nuevo formato de clasificación inspirado en la F1
El cambio más notable para este año es la introducción de un formato de clasificación renovado. El organizador ADAC Nordrhein ha adoptado un sistema de eliminación inspirado en la estructura utilizada en la F1. La sesión renovada de “Top Qualifying” se divide en tres partes: Top-Q1, Top-Q2 y Top-Q3, y está reservada para las clases de mayor rendimiento en el campo, incluida la clase SP9 para coches GT3, en la que competirá Verstappen.
En la primera sesión, participan todos los coches elegibles que no se hayan precalificado. Los 20 coches más rápidos pasan a la siguiente ronda, y hasta doce compiten finalmente en vueltas cronometradas individuales durante la Top-Q3 para reclamar la pole position. “Elegimos este nuevo formato para hacer el proceso más claro y transparente para los aficionados”, explicó el director de carrera Walter Hornung.
Paneles luminosos adicionales
Las mejoras de seguridad van más allá del formato de clasificación este año. El circuito de 25 km contará ahora con 36 paneles luminosos diseñados para apoyar las señales tradicionales de los comisarios, incluso durante el día. Ocho de estos paneles se instalarán en el circuito de Gran Premio, mientras que los 28 restantes se colocarán a lo largo del notorio Nordschleife. Hornung probó el sistema durante la carrera de la NLS, en la que Verstappen también participó, e informó que tanto los pilotos como los comisarios respondieron de manera muy positiva.
Máximo de 150 coches
La inmensa popularidad del evento es evidente, con la lista de inscritos ya al máximo de 150 coches (sin juego de palabras). Las actividades en pista comienzan el jueves 14 de mayo, seguidas por el inicio de la carrera de 24 horas el sábado por la tarde. Los aficionados pueden seguir toda la acción en vivo desde casa en Red Bull TV y YouTube.
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