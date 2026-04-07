Las 24 Horas de Nürburgring contarán con una serie de nuevas regulaciones para su próxima edición, con el tetracampeón mundial de F1 Max Verstappen como la principal atracción.

El evento de este año está captando una atención adicional, ya que el neerlandés de 28 años hará su muy esperado debut en la icónica prueba de resistencia. Los cambios están diseñados para optimizar las operaciones y mejorar la seguridad en la 54ª edición de este clásico evento.

Verstappen saldrá a la pista en mayo con su propio equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, gestionado por Winward Racing. El piloto neerlandés conducirá un Mercedes-AMG GT3 EVO con una distintiva librea de Red Bull, compartiendo el coche con Lucas Auer, Dani Juncadella y Jules Gounon. Para prepararse para este desafío, Max ya participó en la segunda ronda de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en marzo y volverá a competir en las próximas sesiones de clasificación a finales de este mes.

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Nuevo formato de clasificación inspirado en la F1

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El cambio más notable para este año es la introducción de un formato de clasificación renovado. El organizador ADAC Nordrhein ha adoptado un sistema de eliminación inspirado en la estructura utilizada en la F1. La sesión renovada de “Top Qualifying” se divide en tres partes: Top-Q1, Top-Q2 y Top-Q3, y está reservada para las clases de mayor rendimiento en el campo, incluida la clase SP9 para coches GT3, en la que competirá Verstappen.

En la primera sesión, participan todos los coches elegibles que no se hayan precalificado. Los 20 coches más rápidos pasan a la siguiente ronda, y hasta doce compiten finalmente en vueltas cronometradas individuales durante la Top-Q3 para reclamar la pole position. “Elegimos este nuevo formato para hacer el proceso más claro y transparente para los aficionados”, explicó el director de carrera Walter Hornung.

Paneles luminosos adicionales

Las mejoras de seguridad van más allá del formato de clasificación este año. El circuito de 25 km contará ahora con 36 paneles luminosos diseñados para apoyar las señales tradicionales de los comisarios, incluso durante el día. Ocho de estos paneles se instalarán en el circuito de Gran Premio, mientras que los 28 restantes se colocarán a lo largo del notorio Nordschleife. Hornung probó el sistema durante la carrera de la NLS, en la que Verstappen también participó, e informó que tanto los pilotos como los comisarios respondieron de manera muy positiva.

Máximo de 150 coches

La inmensa popularidad del evento es evidente, con la lista de inscritos ya al máximo de 150 coches (sin juego de palabras). Las actividades en pista comienzan el jueves 14 de mayo, seguidas por el inicio de la carrera de 24 horas el sábado por la tarde. Los aficionados pueden seguir toda la acción en vivo desde casa en Red Bull TV y YouTube.

Calendario para las 24h de Nürburgring ADAC RAVENOL 2026 Día Hora (Reino Unido) Sesión / Actividad Jueves 14 de mayo 07:30 Inicio de actividades en el circuito y entrenamientos libres Viernes 15 de mayo 11:40 Top Qualifying 1 (Top-Q1) Viernes 15 de mayo 15:00 Top Qualifying 2 y 3 (Top-Q2 y Top-Q3) Sábado 16 de mayo 14:00 Inicio de las 24 Horas de Nürburgring Domingo 17 de mayo 14:00 Final de las 24 Horas de Nürburgring

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