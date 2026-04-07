29 estadísticas de F1 que son verdad pero parecen mentira

Bien, no vamos a andarnos con rodeos con una larga introducción antes de que te sumerjas en lo bueno: tenemos 29 estadísticas de F1 absolutamente increíbles (pero ciertas).

Sabes por qué estás aquí. Hiciste clic en el enlace. No es un concepto difícil de entender.

Todo lo que estás a punto de leer es, de alguna manera, cierto.

SALARIOS DE LOS PILOTOS DE F1: Salarios de los pilotos de F1: Lo que ganan estrellas como Hamilton y Verstappen

Estadísticas de F1 que parecen mentira, pero son ciertas

El artículo sigue tras el video

Kimi Antonelli (26 carreras) tiene más puntos en su carrera que 10 campeones diferentes de F1.

Después de tres temporadas en F1, Oscar Piastri tenía más puntos en su carrera que el tetracampeón Alain Prost.

En 1989, Ferrari comenzó 30 carreras, se retiró de 19 de ellas, fue descalificado de otras dos, y luego terminó en el podio en las nueve restantes.

Andrea de Cesaris una vez estuvo 18 carreras seguidas sin llegar a la meta. Luego terminó octavo en México y se embarcó en una nueva racha de 22 carreras, incluyendo toda la temporada de 1987, sin lograr terminar.

De Cesaris aún terminó la temporada de 1987 con más puntos que otros 17 pilotos que comenzaron carreras ese año (incluido Martin Brundle), porque cuando se retiró del Gran Premio de Bélgica en la última vuelta mientras estaba en tercer lugar, todos los que estaban detrás de él estaban una vuelta por detrás. Eso significó que, a pesar de no terminar, fue clasificado por delante de ellos.

Nico Hulkenberg tiene más puntos en F1 que Ayrton Senna.

El total de puntos de Alex Albon en 2025 le habría permitido terminar tres puntos por detrás del campeón en 1999. No terminó ninguna carrera mejor que el quinto puesto en todo el año.

Si Antonelli gana en Miami, estará entre los 50 pilotos con más puntos en la historia de la F1.

A pesar de correr en una era en la que los ganadores de carreras solo recibían ocho puntos, Juan Manuel Fangio está entre los 15 primeros en la historia de la F1 en puntos por carrera (5.44).

Michael Schumacher no figura en ese top 15.

Lance Stroll ha anotado más puntos por carrera en su trayectoria que cinco campeones mundiales de F1.

Uno de Michael Schumacher y Jacques Villeneuve estuvo en el podio en 16 de 17 carreras en 1997. Sin embargo, ni una sola vez estuvieron ambos en el podio en la misma carrera, terminando con ocho podios cada uno.

Heinz-Harald Frentzen terminó esa temporada de 17 carreras segundo en el campeonato... con 42 puntos.

Lewis Hamilton tiene más de ocho veces los puntos de carrera de Ayrton Senna.

Antes de que Kimi Antonelli ganara en China este año, 89 carreras habían sido ganadas por un piloto alemán en un coche italiano, pero ninguna carrera había sido ganada por un italiano en un coche alemán.

Stirling Moss ganó el Gran Premio de Portugal de 1958 por cinco minutos y 12 segundos. Si alguien hubiera hecho eso en el Gran Premio de Austria de 2025, habría doblado al segundo clasificado cuatro veces.

Los tres primeros pilotos en la clasificación del Gran Premio de Europa de 1997 (Villeneuve, Schumacher y Frentzen) registraron exactamente el mismo tiempo de vuelta rápida, medido hasta la milésima de segundo.

Daniel Ricciardo tiene el décimo mayor número de salidas en carrera de cualquier piloto en la historia del deporte, a pesar de haber pilotado solo 11 temporadas completas.

Valtteri Bottas (1.797) tiene más puntos que todos menos cinco pilotos en la historia del deporte.

Bottas tiene 231 puntos más que el heptacampeón mundial Michael Schumacher.

11 pilotos en la historia de la F1 han cruzado la línea de meta en primer lugar, pero no han ganado la carrera. Ocho de esos 11 son campeones mundiales.

El mayor número de posiciones ganadas en un solo Gran Premio es 30, después de que Jim Rathmann terminara segundo en el Gran Premio de Indianápolis de 1957 (también conocido como Indy 500) desde la 32ª posición en la parrilla.

La Indy 500 fue una carrera del campeonato de F1 de 1950 a 1960.

Max Verstappen es el único campeón de F1 en sumar más del doble de puntos que el segundo clasificado.

Lo hizo al conseguir el 92.74% de los puntos máximos disponibles, un récord, superando el 84.71% de Michael Schumacher en 2002.

Los 14 pilotos que han completado múltiples 'grand slams' de fin de semana (pole, vuelta rápida y victoria tras liderar cada vuelta) son campeones mundiales.

Lewis Hamilton tiene más del doble de puntos que todos menos dos pilotos en la historia de la F1.

Lance Stroll tiene más puntos en su carrera que el 51% de los campeones de F1.

A pesar de que se decidió en la última vuelta en Abu Dabi, 29 de 76 temporadas se han decidido por márgenes de puntos más ajustados que el triunfo de Max Verstappen en 2021.

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