La petición de Adrian Newey a Honda, en el centro de la crisis de Aston Martin F1
La petición de Adrian Newey a Honda, en el centro de la crisis de Aston Martin F1
Honda y Aston Martin, en un largo camino hacia la recuperación
Un informante de la F1 ha sugerido que una petición de Adrian Newey a Honda fue la causa raíz de los problemas de vibración de Aston Martin.
Aston Martin no solo ha tenido que lidiar con el hecho de que son tan lentos como los recién llegados a la F1, Cadillac, sino también con la vergonzosa realidad de que no pueden terminar una carrera sin arriesgarse a que ambos pilotos sufran daños nerviosos permanentes.
El equipo de Lawrence Stroll ha sido calificado como un 'fracaso histórico', ya que se enfrentan a una batalla cuesta arriba que podría tardar entre dos y tres años en superarse antes de que el equipo de Newey sea una fuerza competitiva en la F1.
Sin embargo, lo primero en la agenda es llegar al fondo de su problema de vibración con Honda, y un informante de la F1 tiene una teoría sobre cómo comenzó todo, una que Honda también ha planteado al intentar culpar a Newey.
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¿Fue Newey la razón del fracaso de Honda?
Los problemas de Aston Martin y Newey fueron el tema candente en el reciente episodio de The Undercut podcast, donde Damon Hill y Mark Hughes profundizaron en su inicio de la temporada 2026 (¡y a veces en la psique de Newey!).
Hughes luego expuso su teoría sobre el problema de la vibración y reflexionó: "Creen que parte del problema actual de vibración de la unidad de potencia de Honda puede tener que ver con el diseño que Adrian les preguntó si era posible hacer cuando llegó.
"Porque llegó bastante tarde el año pasado y quería que la unidad de potencia fuera más corta. Una forma de hacerlo era apilar doblemente la batería en la electrónica y colocar el MGU-K delante del motor en lugar de detrás.
"Lo que crea todo este espacio precioso para generar carga aerodinámica. Honda aún no ha identificado exactamente cuál es el problema, pero podría estar relacionado con eso."
Hill procedió a parafrasear elocuentemente los hallazgos de Hughes, y dijo con una risa: "Así que, en otras palabras, 'hicimos lo que dijiste, y ahora no funciona y quedamos en ridículo'."
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