El rol de Fernando Alonso como piloto de F1 ha cambiado en 2026, ya que el monoplaza de Aston Martin ha sido descrito como un 'fracaso histórico'.

Aston Martin y Honda están ahora en el punto en que celebran terminar una distancia completa de Gran Premio, después de que las vibraciones de la unidad de potencia hayan hecho insostenible que Alonso o Lance Stroll completen una carrera completa.

No hay soluciones rápidas para los problemas de Aston Martin y sus pilotos tendrán que emplear una paciencia casi santa mientras esperan que el proyecto de Adrian Newey dé sus frutos... pero eso podría llevar años.

Hablando en el podcast F1 Nation, el presentador Tom Clarkson, los expertos de F1 y expilotos Jolyon Palmer y James Hinchcliffe hicieron un análisis profundo sobre Aston Martin, y Hinchcliffe expresó cuánto tiempo tomará su resurgimiento.

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El experto y expiloto de IndyCar dijo: "Este es absolutamente un programa a muy largo plazo, esto no va a suceder rápidamente. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser divertido. Pero creo que aquellos en el equipo que aguanten y mantengan la moral alta y la mentalidad en el lugar correcto, con suerte en dos o tres años serán recompensados. Porque todas las piezas están ahí, pero simplemente no se han unido."

Su compañero Palmer también estuvo de acuerdo en que el camino de Aston Martin será largo, calificando su coche de 2026 como un 'fracaso histórico', y añadió que Alonso se ha convertido, en efecto, en poco más que un piloto de pruebas esta temporada.

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Alonso es un piloto de pruebas y Aston Martin solo da vueltas en círculos

Palmer inició la conversación sobre Aston Martin comparando a Alonso en la actualidad con sus arrebatos durante sus días de 'motor GP2' en McLaren-Honda.

Explicó: "He visto un lado diferente de Fernando aquí, el juego de la paciencia. Pensando 'no está bien, ¿pero qué vamos a hacer al respecto?' Es un lado tranquilo."

"Y las cosas están mal. Es uno de los fracasos históricos que estamos viendo ahora mismo. Aston Martin solo puede terminar una carrera si están funcionando con muy poca potencia, para intentar obtener algún nivel de manejabilidad y fiabilidad. Y solo pueden llevar un coche al final después de tres Grandes Premios. Es terrible."

Palmer luego comparó a Alonso con un piloto de pruebas y dijo: "Estamos en el Fernando de 2002 aquí, ¿verdad? Es un piloto de pruebas. Por primera vez en 25 años es un piloto de pruebas de Fórmula 1 y eso es todo lo que está haciendo Aston Martin. Es una verdadera lástima que ni siquiera sean competitivos, terminaron detrás de un Cadillac."

"No hay nada en juego para él ni para Lance. Cada fin de semana se presentan, dan vueltas en círculos, informan sobre un equilibrio, ni siquiera importa realmente en esta etapa. El coche tiene poca carga aerodinámica. Pero ni siquiera puede llegar al final de la carrera, no puede acercarse a una Q2."

"Y luego gran parte del trabajo está claramente del lado de Honda y no parece que vaya a ser una solución rápida. Antes de Japón, todavía no sabían qué estaba causando las vibraciones."

¿Ayudará ADUO a Aston Martin y Honda?

Es probable que Honda se beneficie del salvavidas de la FIA para los fabricantes de unidades de potencia, Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO), que permite mejoras adicionales cada seis carreras de la temporada.

Aston Martin y Honda probablemente recibirán ADUO, con un fabricante calificando para una mejora adicional si su Índice de Rendimiento del ICE (Motor de Combustión Interna) está al menos dos por ciento, pero menos del cuatro por ciento, por debajo del ICE de mejor rendimiento.

Un fabricante puede recibir dos mejoras esta temporada si su Índice de Rendimiento del ICE está al menos cuatro por ciento por debajo del ICE de mejor rendimiento.

Sin embargo, Palmer cree que el ADUO no actuará como una varita mágica y no solucionará instantáneamente los problemas de Aston Martin, y argumentó que se necesita una exploración más profunda en Sakura.

Continuó: "Así que, ADUO o no, Honda tiene que entender exactamente lo que está pasando antes de que puedan siquiera pensar en traer mejoras de rendimiento y soluciones genuinas."

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