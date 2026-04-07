'Motores GP2': La F1 puede terminar su era Mario Kart, pero los coches serán aún más lentos

No hay una solución inmediata que no tenga algún inconveniente...

David Coulthard ha advertido que reducir la cantidad de energía desplegada por los coches de F1 esta temporada podría revivir una antigua queja de Fernando Alonso.

El 13 veces ganador de Grandes Premios ha afirmado que existe un marco para reducir la energía eléctrica recuperada y desplegada, pero advirtió que habrá efectos secundarios no deseados.

¿Cuáles son esos efectos secundarios? Bueno, ¿recuerdan cuando Alonso se quejó de su 'motor GP2' durante el Gran Premio de Japón de 2015? Eso, básicamente.

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Coulthard advirtió que la diferencia entre los tiempos de vuelta de F1 y F2 —que el año pasado oscilaba entre 10 y 15 segundos— se reduciría drásticamente si se mitigara la porción de energía eléctrica de los motores.

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Coulthard: Existe el hardware para solucionar los problemas de despliegue, pero...

Hablando en el podcast Up To Speed, el expiloto de Williams y McLaren explicó: "El hardware está ahí, es una continuación de lo que tuvimos los últimos años con el V6 turbo. La forma en que aprovechan la energía obviamente ha cambiado, y la cantidad de energía que obtienen en cada vuelta ha cambiado.

"Eso se puede degradar para que el motor sea un actor más importante; el problema con eso, por supuesto, es que no habrá una gran diferencia en los tiempos de vuelta entre la Fórmula 1 y la Fórmula 2, con lo que típicamente ha sido una diferencia de ocho a diez segundos. Eso es un paso significativo.

"Obviamente es frustrante para todos nosotros porque somos fans del deporte, somos expilotos, todos hemos estado detrás del volante.

"Nos encanta la competición, nos encantan las carreras, ¿y soy solo yo o la FIA está siendo un poco más colaboradora con la F1 y los pilotos de lo que pudo haber sido en el pasado, cuando se sentía bastante confrontacional? 'Somos la FIA, ustedes son los pilotos, tenemos el martillo más grande, así que pónganse en fila'."

Los comentarios de Alonso de hace más de una década también tienen un notable paralelismo con su situación actual.

¿Su fabricante de motores ese año? Honda, regresando al deporte después de una ausencia y con dificultades.

¿Su fabricante de motores 11 años después, en 2026? Honda, regresando al deporte y con dificultades.

Cuanto más cambian las cosas...

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