Adrian Newey y la 'red de espías' que lo vigilaba

¿Quieres que Adrian Newey siga trabajando para ti? No dejes que descubra que tienes empleados vigilándolo para informar a la gerencia.

Esa, aparentemente, fue una de las últimas gotas que colmaron el vaso y llevaron al legendario diseñador a dejar McLaren a finales de 2005, allanando el camino para su partida a Red Bull, donde permanecería durante casi dos décadas.

El veterano periodista de F1 Mark Hughes ha hablado sobre la vena antiautoritaria de Newey (o, quizás, pro-autoritaria siempre y cuando él sea la autoridad) en The Undercut podcast con Damon Hill, afirmando que una 'red de espías' finalmente forzó la salida del diseñador de McLaren.

La relación de Newey con McLaren fue notablemente tensa durante gran parte de su mandato. Después de unirse en 1997 y diseñar los coches campeones de 1998 y 1999 (el MP4/13 y el MP4/14), su atención se desvió y firmó un acuerdo para unirse a Jaguar en 2001, solo para retractarse de ese acuerdo cuando pareció que la estructura de poder no sería tan sencilla y favorable como había esperado.

A eso le siguió el desastre del MP4/18 (que hemos cubierto con más detalle anteriormente), y... bueno, solo decimos que si estuviéramos en el lugar de Ron Dennis, probablemente también lo habríamos vigilado de cerca.

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Periodista de F1: Newey se rebela contra el control

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Un pequeño postdata: al igual que su cambio de contrato con Jaguar, Newey insistió en julio de 2005 en que pospondría un año sabático planeado y regresaría a McLaren para 2006. Cuatro meses después, se confirmó su traslado a Red Bull para, lo adivinaste, 2006.

Hughes dijo en el podcast: “Lo que Adrian realmente rechaza, creo que es una de las razones por las que dejó Williams, fue la imposición de ese control con Patrick [Head] y con Frank [Williams].

"Y se rebeló contra eso en McLaren, donde sentían que a veces necesitaba ser controlado cuando se había vuelto demasiado extremo. E incluso tenían una red de espías que informaban a la gerencia, y él se rebeló contra eso y esa es, en última instancia, la razón por la que se fue.”

La posición de Newey en Aston Martin, a la luz de todo esto, se vuelve fascinante. Si bien parece tener quizás menos supervisión que en cualquier otro momento de su carrera, tampoco parece estar disfrutando. De un hombre cuyo lema personal parece haber sido en varios puntos de su carrera 'si apesta, lárgate', y que parece ser singularmente bueno para zafarse de los acuerdos... habrá que estar atentos.

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