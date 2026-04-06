El director de equipo de F1 que quería ser periodista
El director de equipo de F1 que quería ser periodista
Un jefe de F1 tenía una carrera muy diferente en mente
La F1 no siempre estuvo en la agenda de un director de equipo, quien recientemente reveló su sorprendente elección de carrera.
Cada vez más, los directores de equipo de F1 provienen de una formación en ingeniería, con figuras como Laurent Mekies, Andrea Stella y Mattia Binotto utilizando su experiencia técnica en el liderazgo de sus equipos.
El jefe de Haas, Ayao Komatsu, es también uno de esos directores de equipo, habiendo comenzado su carrera en la F1 en BAR en 2003 como ingeniero de neumáticos. Luego pasó casi una década en Renault/Lotus, donde ascendió al puesto de ingeniero de carrera, trabajando finalmente con Romain Grosjean.
Siguió al francés a Haas en 2016, donde se convirtió en su director de ingeniería en pista y finalmente fue nombrado director de equipo tras la salida de Guenther Steiner en 2024.
A pesar de una ilustre carrera en el automovilismo, la Fórmula 1 no era el único interés profesional de Komatsu, y recientemente reveló una faceta diferente de sí mismo durante una entrevista.
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Komatsu: Quería llegar a la verdad
En declaraciones a The Independent, Komatsu explicó: "En realidad, quería ser periodista de investigación. Quería hacer un periodismo que la policía y los medios no tocarían. Mis propias investigaciones, mis propias pruebas, para llegar a la verdad."
Como tantos otros que han llegado a los niveles más altos de la F1, Komatsu reveló cómo su obsesión por el deporte lo cambió todo y lo mucho que tuvo que trabajar para llegar allí.
"Pero la Fórmula 1 se convirtió en todo. Un amigo me dijo que tenía que estudiar matemáticas y física y pensé 'Oh, mierda'. No era un tipo científico. Miraba a los ingenieros y deseaba tener sus cerebros. Pero no importaba cuánto tiempo tuviera que pasar en el aula... iba a llegar a la Fórmula 1."
"Cuando le dije a mi padre que quería trabajar en la Fórmula 1, él ni siquiera tenía carné de conducir. El automovilismo y los coches no formaban parte de nuestra vida. Pero estoy agradecido a mis padres por dejarme perseguir lo que quería hacer y me dejaron ir."
Komatsu se mudó de Tokio al Reino Unido en 1995 para estudiar en la Universidad de Loughborough, y dijo sobre la mudanza: "En la universidad, simplemente me encantó el nuevo ambiente. Tokio es una ciudad internacional, pero sigue siendo una sociedad muy conservadora."
"Me encantó el crisol de Loughborough, con tantas culturas diferentes. El rugby fue muy importante para mi integración en la vida en el Reino Unido."
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