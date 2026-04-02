Aston Martin confirma que Lance Stroll competirá fuera de la F1

Aston Martin ha confirmado la participación de la estrella de la F1 Lance Stroll en una serie de carreras diferente.

El equipo de F1 con sede en Silverstone ha tenido un comienzo desastroso en la temporada 2026 de F1, lidiando con problemas de fiabilidad y potencia, tanto que Stroll aún no ha terminado un Gran Premio este año.

Incluso cuando el equipo ha logrado salir a pista para una sesión completa, han parecido uno de los equipos más lentos del deporte, con Stroll y su compañero de equipo Fernando Alonso clasificando 21º y 22º respectivamente para el Gran Premio de Japón del pasado fin de semana.

Un punto positivo para Aston Martin, sin embargo, es que ahora tienen cinco semanas de descanso para intentar arreglar algunas cosas, ya que no habrá fin de semana de Gran Premio hasta mayo tras la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin debido al conflicto en Oriente Medio.

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Y parece que Stroll está aprovechando la oportunidad para competir en un coche que podría ofrecerle más posibilidades de luchar por las primeras posiciones.

Aston Martin ha confirmado que Stroll formará parte de su impresionante alineación para la carrera inaugural de la temporada en el GT World Challenge Europe en el Circuit Paul Ricard el 11 de abril.

Los coches Aston Martin Vantage representarán el 10 por ciento de toda la parrilla en la antigua sede del Gran Premio de Francia, con un campo de 60 coches esperado en la clase Pro de la serie.

Stroll pilotará el Comtoyou Racing Vantage GT3 junto al expiloto de F1 Roberto Merhi y el piloto junior de Aston Martin Mari Boya.

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Una alineación fuerte para el inicio del GT World Challenge Europe

Por supuesto, aunque habrá siete Aston Martin Vantage en la parrilla para la carrera de resistencia en el Circuit Paul Ricard, todas las miradas estarán puestas en un coche Mercedes.

El equipo de GT Racing de Max Verstappen utilizará maquinaria Mercedes por primera vez esta temporada, y tiene el nuevo nombre de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

El amigo de Verstappen, Chris Lulham, pilotará el coche junto a uno de los mejores pilotos de GT3 de todos los tiempos, Jules Gounon, y el piloto de simulador de Aston Martin F1, Dani Juncadella.

El equipo compite en la clase Pro del GT World Challenge Europe en 2026, recién salido de su éxito en la Gold Cup de la serie el año pasado.

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