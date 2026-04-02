Noticias de F1 Hoy: Lewis Hamilton se prepara para un cambio en Ferrari, emergen detalles de la cláusula de salida de una estrella de F1

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El siete veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, trabajará con un nuevo ingeniero de carrera a partir del Gran Premio de Miami, según los informes.

Hamilton ha tenido un comienzo de su segunda temporada en Ferrari mucho mejor que la primera, ya habiendo conseguido un podio en un gran premio y situándose en el cuarto lugar del campeonato de pilotos.

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El 'trolling' de Max Verstappen en F1 le sale el tiro por la culata

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No es ningún secreto que el cuatro veces campeón Max Verstappen no es el mayor fan de las nuevas regulaciones de unidades de potencia de la F1.

El neerlandés advirtió que no le gustaba lo que había visto de los datos del simulador allá por 2023, pero después de hacer su ahora infame comparación entre los nuevos coches y la Fórmula E durante los test de pretemporada, sus palabras parecen haberle salido el tiro por la culata.

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Una estrella de la F1 fue despedido por decirle a su jefe 'que se joda'

Un expiloto junior de Red Bull F1 ha revelado qué causó finalmente su salida del deporte después de solo 28 carreras.

Las primeras incursiones de Red Bull en el deporte implicaron probar a muchos pilotos jóvenes diferentes en sus asientos, particularmente en el equipo hermano Toro Rosso, intentando encontrar un futuro campeón del mundo.

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Revelada la brutal cláusula de salida de Max Verstappen y por qué es una mala noticia para Red Bull

Después de que Verstappen solo lograra terminar octavo en el Gran Premio de Japón del pasado fin de semana, se corrió la voz en los medios neerlandeses de que el piloto estrella de su país estaba 'considerando seriamente la retirada'.

Y ahora, un cambio reportado en la cláusula de salida del contrato de F1 de Verstappen podría significar malas noticias para Red Bull.

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La FIA en alerta por un nuevo 'truco' del motor Mercedes que ha 'molestado' a Ferrari

Se entiende que la FIA está investigando otro supuesto 'truco' dentro de la unidad de potencia de Mercedes F1 que podría estar dándoles una ventaja en un área particular de un fin de semana de carrera.

Las Flechas Plateadas se han convertido en los claros favoritos en la campaña de 2026, liderando tanto el campeonato de pilotos como el de constructores después de las tres primeras rondas, pero ¿podría todo eso estar a punto de cambiar?

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Un accidente de Red Bull detiene los test de F1 en Suzuka

Un piloto de la escudería Red Bull F1 ha sufrido un accidente en el Circuito Internacional de Suzuka, provocando la interrupción de un test de neumáticos posterior al gran premio.

Mientras muchos pilotos regresaron directamente a casa para disfrutar del descanso imprevisto de cinco semanas que ahora sigue al GP de Japón tras las cancelaciones de carreras de abril, algunos pilotos se quedaron para participar en un test de neumáticos, aunque no empezó de la mejor manera para esta estrella de la F1.

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Toto Wolff confirma si la compra de Alpine es para bloquear el regreso de Christian Horner a la F1

Desde el sorprendente despido de Christian Horner como director del equipo Red Bull el verano pasado, han circulado rumores sobre un posible regreso del británico al deporte a través de la participación de Otro Capital en el equipo Alpine F1.

Pero Mercedes también está interesada en invertir en la participación, y Toto Wolff ha abordado de una vez por todas si su equipo tiene la intención de bloquear el regreso de Horner a la F1.

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