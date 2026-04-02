Ferrari realmente le dijo no al Lionel Messi de la F1

Uno de los rivales de Ferrari en la F1 está cosechando actualmente los frutos de la indecisión del equipo de Maranello en torno a un gran talento de la F1.

Siendo Ferrari el equipo más exitoso e icónico de la parrilla de la F1, a menudo son los primeros en elegir a los jóvenes talentos en las categorías de karting y junior, especialmente si son italianos.

Y parece que ese fue el caso con la actual superestrella italiana de la F1, Kimi Antonelli, quien está arrasando en el deporte con solo 19 años.

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Después de una temporada de novato en la que hubo algunas inconsistencias en sus actuaciones, Antonelli está ahora firmemente en la lucha por el campeonato de pilotos, habiendo logrado victorias consecutivas en China y Japón.

Mercedes tiene el coche dominante en 2026, y Antonelli parece estar en una lucha contra su compañero de equipo George Russell por el título, actualmente liderando al británico por nueve puntos.

¿Pero podría haber sido todo diferente? Bueno, sí, para empezar, Antonelli podría estar corriendo con el rojo de Ferrari.

Massimo Rivola, entonces director de la academia de pilotos de Ferrari, creyó haber encontrado al 'elegido' para el futuro cuando vio a un Antonelli de 11 años compitiendo en karting en 2018, e hizo sus recomendaciones al equipo.

Sin embargo, el director del equipo Maurizio Arrivabene no hizo caso del consejo de Rivola, supuestamente sugiriendo que Antonelli era 'demasiado pequeño' para ser un futuro talento de la F1, mostrando notables comparaciones con lo que los entrenadores decían del ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi cuando era joven.

Toto Wolff, en cambio, apostó por Antonelli, y cuando tenía 17 años, ya había firmado su primer contrato en la F1 para ser compañero de equipo de Russell.

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¿Puede Antonelli llevarse el campeonato a casa?

Los aficionados italianos de la F1 probablemente están en la cresta de la ola en este momento, con Antonelli convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato de pilotos de F1, y Ferrari consiguiendo podios en los tres grandes premios hasta ahora.

Italia no ha tenido un contendiente serio para el campeonato de pilotos, posiblemente desde que Alberto Ascari lo ganó en 1953.

Riccardo Patrese quedó en un muy distante segundo lugar en la clasificación de 1992, mientras que el campeón mundial de 1978, Mario Andretti, nació en Italia pero era ciudadano estadounidense y representó a EE. UU. cuando corría en el deporte.

Antonelli tiene las herramientas para convertirse en campeón del mundo, con Mercedes como el equipo dominante en 2026, pero el tiempo dirá si puede mantener un desafío durante toda la temporada contra su mucho más experimentado compañero de equipo George Russell, y con los Ferrari y McLaren acercándose por detrás.

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