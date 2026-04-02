Martin Brundle cree que Max Verstappen se quedará en la F1, pero solo con una condición

La leyenda de la F1 Martin Brundle ha dicho que el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen se quedará en el deporte, pero solo con una condición.

Verstappen, de 28 años, dijo tras el Gran Premio de Japón que está contemplando su futuro en la F1 debido a las nuevas regulaciones introducidas para la temporada 2026.

Verstappen ha reiterado constantemente que las reglas han hecho que los nuevos coches de F1 no sean divertidos de conducir, mientras que después del Gran Premio de China afirmó que era como correr en Mario Kart, con una mayor responsabilidad para los pilotos en la gestión de la capacidad de sus baterías.

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Además, el equipo Red Bull de Verstappen parece haber construido un coche destinado a las batallas de mitad de parrilla en 2026, con el holandés solo logrando sumar 12 puntos en los primeros tres fines de semana de gran premio de la temporada.

Verstappen tiene muchos pasatiempos de carreras fuera de la F1, incluyendo las carreras de GT, donde está previsto que compita en las 24 Horas de Nürburgring en mayo.

Toda esta frustración acumulada llevó a Verstappen a admitir que está considerando dejar la F1 antes de que su contrato expire a finales de 2028.

Sin embargo, Brundle ha dicho ahora que Verstappen no se irá si tiene un coche capaz de luchar por más campeonatos del mundo, ya que el holandés ha sido vinculado con un traslado a Mercedes en cada una de las últimas dos temporadas.

Brundle cree que veríamos una actitud diferente de Verstappen hacia las regulaciones si actualmente estuviera en la lucha por victorias en carreras y el campeonato de pilotos.

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¿Qué dijo Brundle sobre la amenaza de salida de Verstappen?

"Max es muy sincero, ¿verdad? Siempre lo ha sido, y ha hablado mucho durante mucho tiempo sobre 'no estoy en esto a largo plazo, no voy a estar por aquí a mis 40' o lo que sea", dijo Brundle al F1 Show. "Y Max diría 'se está volviendo un poco aburrido'. Ahora, creo que se está volviendo un poco aburrido con lo que dice.

"Sabes, o te vas o dejas de hablar de ello, porque es lo que es y tienes que sacarle el máximo partido. Extrañaría enormemente su talento, su velocidad generacional y su control del coche es algo que muy pocas personas en la historia del automovilismo han tenido. Es bastante extraordinario.

"No tengo absolutamente ninguna duda de que, dado que estaban construyendo su propio tren motriz por primera vez, su dirección habría incluido una cláusula de salida al final de este año para ver cómo va.

"Mercedes dice que no, que no hay lugar en esta posada en particular en este momento. Así que, qué haría él. No lo sé. Nadie es indispensable en este negocio. He visto a muchas personas increíbles pasar por este deporte y ya no están con nosotros, o se han ido y han hecho otra cosa y el deporte continúa. El gran Murray Walker sería uno de ellos.

"Y esto va para cualquiera de nosotros. En el momento en que nos detengamos, la gente hablará de quien esté haciendo el trabajo a continuación. Hay un sinfín de Antonellis, Bearmans, Lindblads por ahí, que harían el trabajo increíblemente bien por el uno por ciento del dinero, así que el deporte simplemente seguirá adelante si Max decide irse, pero mientras tanto está causando bastante daño. Pero sabes que creo que todos apreciamos que así es como Max se desenvuelve, pero me sorprendería si realmente se alejara de esto.

"¿Creo que simplemente se alejaría de la F1? No, no lo creo, siempre que pueda conseguir un coche que le satisfaga."

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