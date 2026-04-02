Daniel Ricciardo fue expulsado de la F1 antes del final de la temporada 2024

Daniel Ricciardo ha hablado sobre su retiro forzado de la Fórmula 1, afirmando que está agradecido de que la decisión no estuviera en sus manos.

Ricciardo fue despedido después del Gran Premio de Singapur de 2024 del equipo Racing Bulls tras una temporada deslucida en la que solo había sumado siete puntos y estaba siendo superado por su compañero de equipo Yuki Tsunoda.

El último acto del australiano fue marcar la vuelta rápida en Marina Bay antes de ser reemplazado por Liam Lawson para las últimas seis carreras. A pesar de los vínculos con Cadillac para este año, Ricciardo se retiró de la F1 poco después de su salida.

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Para un favorito de los aficionados que había ganado ocho grandes premios a lo largo de su carrera, fue un final triste. Ricciardo, sin embargo, ha insinuado que su despido de McLaren a finales de 2022 ya lo había puesto en el camino hacia el retiro, a pesar de regresar con Racing Bulls a mediados de 2023.

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Daniel Ricciardo sobre cuándo supo que todo había terminado

Ricciardo habló en el podcast de Jim Farley sobre sus últimos años en el deporte: "Duré otro año en la F1 y luego, finalmente, me despidieron, esa era la realidad en ese momento. Pero creo que una vez que eso sucedió, me habían despedido dos veces en los últimos dos años, también me había quitado mucho. Había puesto gran parte de mi alma en ello y me sentía bastante agotado por ello.

"En retrospectiva, estaba agradecido de que tomaran la decisión por mí. Creo que habría sido difícil decir: 'He terminado'. Sabía que probablemente había terminado porque sabía que me resultaba más difícil rendir al nivel que podía. Por alguna razón, perdí un poco de algo y está bien admitirlo. Está bien."

Ricciardo: Deja el ego

Ricciardo reveló que incluso si hubiera completado su año con Racing Bulls en 2024, todavía habría dudado si habría podido continuar, dada su admisión de haber pasado sus años de plenitud.

“Es más fácil decirlo que hacerlo, pero elimina cualquier cuento de hadas”, añadió Ricciardo. “Elimina tu ego tanto como sea posible. Hay gente que te quiere y que todavía te dirá que eres genial y que puedes hacerlo. Pero por mucho que los quieras, también necesitas cerrar la puerta y tomar esa decisión por tu cuenta y ser realmente honesto contigo mismo.

“Si hubiera llegado al final del año pasado, creo que todavía habría tenido muchos de estos pensamientos y habría tenido la conversación conmigo mismo porque sabía que se me estaba haciendo más difícil y tenía que esforzarme mucho para conseguir un resultado del que estuviera orgulloso.

“Siempre quieres creer que todos te cuidan y probablemente lo sigan haciendo, pero no saben lo que es ser tú y estar en tu situación. Así que solo enfatizaría que te des suficiente tiempo a solas para realmente... obtendrás la respuesta. Si encuentras tiempo, la obtendrás.

“Así que en mi año de retiro me di mucho tiempo para reflexionar sobre mi carrera y estar en paz con ella, y si hubiera estado constantemente rodeado de gente, nunca lo habría tenido. Así que sí, ve a dar una buena caminata larga.”

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