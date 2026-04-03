El enorme plan de mejora de tres puntos de Ferrari F1 para alcanzar a Mercedes en Miami

Ferrari se está quedando atrás de Mercedes tal como están las cosas

Ferrari tiene un plan de tres puntos para alcanzar al dominante equipo Mercedes en la F1 en 2026.

La Scuderia ha comenzado bien en 2026, logrando un podio en los tres grandes premios hasta ahora, y actualmente se encuentra en segundo lugar en el campeonato de constructores, solo por detrás de Mercedes.

El dominante equipo con sede en Brackley aventaja a Ferrari por 45 puntos, habiendo conseguido las tres victorias en grandes premios hasta ahora a través de George Russell y Kimi Antonelli.

El artículo sigue tras el video

Ferrari está intentando desesperadamente evitar una segunda temporada consecutiva sin victorias en grandes premios, y la única forma en que parece que podrán hacerlo es si logran acercarse al rendimiento de Mercedes, quienes en esta etapa parecen probables ganadores de ambos campeonatos.

El director del equipo, Fred Vasseur, y el equipo de ingeniería trabajarán arduamente en el parón de cinco semanas del deporte para traer mejoras a su maquinaria, y los informes en los medios italianos sugieren que el equipo tiene un plan de tres pasos para intentar desbancar a Mercedes.

Nuevo software para la unidad de potencia

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton advirtió recientemente a Ferrari que podrían retroceder a lo largo de la temporada 2026 a menos que mejoren la potencia de su unidad, siendo las unidades de potencia de Mercedes claramente el referente en las primeras etapas de 2026.

Las preocupaciones de Hamilton se hicieron patentes en el reciente Gran Premio de Japón, donde tanto McLaren como Alpine mostraron un buen rendimiento, dos equipos más que utilizan unidades de potencia Mercedes.

Ferrari no puede quedarse quieto, y Gazzetta ha informado que no lo harán en este parón de cinco semanas entre los Grandes Premios de Japón y Miami.

Han declarado que el equipo traerá un software profundamente revisado y mejorado para gestionar la carga eléctrica de su unidad de potencia, lo que debería ayudar a los pilotos a limitar los efectos del 'super clipping' en las rectas.

Ferrari probará el nuevo software en el circuito de Monza en un día de filmación el 21 de abril. Esto se debe a que la sede del GP de Italia es particularmente exigente en términos de recuperación de energía, por lo que la pista representa una buena prueba para el nuevo software.

ADUO

Aunque esto no ayudará inmediatamente al equipo para el Gran Premio de Miami, el período ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) entra en juego al final del fin de semana del GP de Mónaco.

ADUO fue implementado por la FIA al comienzo de la temporada para ayudar a los fabricantes de unidades de potencia con dificultades, permitiéndoles introducir mejoras en su unidad de potencia en tres períodos distintos de la temporada: después de la carrera seis, la carrera 12 y la carrera 18.

Para recibir la red de seguridad ADUO, los fabricantes de unidades de potencia deben cumplir un criterio específico. Según el Artículo 4 del Apéndice 4 del nuevo reglamento técnico, un fabricante califica para las mejoras si su: "Índice de Rendimiento del ICE (Motor de Combustión Interna) está al menos dos por ciento, pero menos del cuatro por ciento por debajo del ICE de mejor rendimiento."

La publicación mencionada ha informado que se ha considerado que Ferrari ha cumplido este umbral y, en teoría, Ferrari podrá desarrollar su unidad de potencia y tener un límite de gasto más alto para la unidad de potencia, lo que debería ayudarles a intentar alcanzar a Mercedes.

LEER MÁS: Hamilton tendrá nuevo ingeniero de carrera en Miami tras amarga salida de Ferrari

La Macarena

La tercera forma en que Ferrari intenta cambiar las tornas en 2026 es a través de mejoras aerodinámicas que se introducirán en su SF-26.

El innovador alerón trasero 'Macarena' de Ferrari, que se invierte completamente, solo se ha utilizado en sesiones de práctica hasta ahora en 2026, y el equipo no está seguro de cuánto beneficio aporta al coche en las zonas de aerodinámica activa.

Para aprovechar al máximo el diseño del alerón trasero, Ferrari cree que se necesitan cambios en el perfil del fondo plano y los pontones, particularmente en la parte trasera, y han estado probando esto en el simulador.

Se cree que están intentando llevar esa configuración a la pista una vez que hayan determinado el beneficio exacto que puede darles en las rectas.

Esto también incluye ajustes en el alerón delantero para igualar el equilibrio aerodinámico general del SF-26 bajo esta nueva configuración.

LEER MÁS: Ferrari F1 sospecha de artimañas de Mercedes con un nuevo truco de motor

Relacionado