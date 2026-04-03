La hija de Michael Schumacher habla sobre el terrible accidente de la leyenda de la F1

Han pasado ya 13 años desde el traumático suceso en Francia

La hija de Michael Schumacher ha hablado públicamente por primera vez sobre el impacto del terrible accidente de esquí de la leyenda de la F1.

Han pasado ya 13 años desde que el siete veces campeón del mundo sufrió una grave lesión cerebral durante unas vacaciones familiares en Méribel, Francia.

En un nuevo documental, Gina-Maria Bethke (de soltera Schumacher) revela el impacto del traumático suceso y cómo la equitación la ayudó a superar el período más oscuro de su vida.

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Ahora casada y viviendo en Suiza, Gina-Maria Bethke es una de las mejores jinetes de monta western del mundo y el nuevo documental, 'Horsepower - The World of Gina Schumacher', ofrece una visión fascinante de su vida desde aquel accidente.

La película, que se emitirá en la cadena alemana ZDF, ya está disponible online y finalmente se emitirá en televisión. En ella, Gina-Maria ofrece una perspectiva cruda sobre cómo el accidente de Michael la afectó y qué la ayudó a superar el trauma resultante.

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La válvula de escape crucial de Gina-Maria

La equitación se convirtió en una válvula de escape necesaria, y Gina-Maria admitió: “Después del accidente de mi padre, me lancé a montar porque necesitaba hacer algo. Los caballos siempre han sido importantes para mí, pero ahora son absolutamente esenciales; simplemente no puedo imaginar la vida sin ellos.”

Encontrar esa salida equina le proporcionó el apoyo inquebrantable que necesitaba durante tiempos inciertos: “Me ayudaron a superar cada obstáculo”, explica.

Gina-Maria Schumacher with mum Corinna.

Las habilidades ecuestres de Gina-Maria: cómo lo supo Michael

Corinna Schumacher, esposa de Michael y madre de Gina-Maria, también aparece en la película y compartió una conmovedora historia sobre cómo el exgrande de Benetton, Ferrari y Mercedes detectó el potencial de su hija para la grandeza deportiva.

“Cuando Gina tenía diez años, Michael me dijo: ‘Gina te superará’”, recuerda.

“Porque ella es naturalmente más autodidacta. Como atleta, tienes que ser un poco egoísta para tener éxito; de lo contrario, no llegarás muy lejos.”

Recordando la impresionante carrera de Gina hoy, Corinna estuvo de acuerdo al concluir: “Ahora realmente creo que tenía razón”.

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