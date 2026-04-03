Aston Martin emite una importante actualización de F1, por fin hay esperanza para el equipo en crisis

Por fin hay esperanza para Aston Martin, ya que el equipo en crisis de la F1 mira hacia un futuro donde su crisis de 2026 sea finalmente cosa del pasado.

La temporada hasta ahora ha sido de total vergüenza, con los pilotos luchando incluso por completar las carreras, principalmente debido a las vibraciones de la unidad de potencia Honda del coche.

Nos enteramos en vísperas de la apertura de la temporada en Australia que esas vibraciones eran tan malas que los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll temían daños nerviosos permanentes por cualquier exposición prolongada.

Después de dobles abandonos en Melbourne y luego en China, hubo un rayo de luz en Suzuka, ya que Alonso sí logró completar el Gran Premio de Japón.

Ahora, el ingeniero jefe de pista Mike Krack espera que para cuando la próxima carrera llegue a Miami el 3 de mayo, ya no tengamos que hablar ni escribir sobre esas malas vibraciones.

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¿Las malas vibraciones de Aston Martin están desapareciendo?

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Dijo: “Teníamos algunas medidas implementadas aquí. Hubo un problema; probamos algo en los entrenamientos que fue una pequeña mejora, pero no pudimos usarlo en la carrera. Así que, como dijo Fernando, fue un poco mejor. Es algo en lo que seguiremos trabajando con nuestro socio, y estoy seguro de que para Miami habremos llegado a un punto en el que ya no necesitemos discutir esto.”

Incluso sin malas vibraciones, Aston Martin está varios segundos por detrás de los líderes en 2026, algo que el multimillonario propietario del equipo, Lawrence Stroll, no esperaba cuando contrató al genio del diseño más destacado del deporte, el legendario Adrian Newey. Krack dice que esa brecha tardará en cerrarse.

Krack admitió: "No podía ocurrir un milagro en dos semanas entre China y Japón, y tampoco lo habrá en cinco semanas. El trabajo es constante. Hemos visto con nuestros problemas desde Barcelona que si trabajas duro durante unos meses, puedes mejorar la fiabilidad hasta el punto de poder al menos completar una carrera. Así que no cerraremos la brecha en Miami, pero intentaremos todo para reducirla y ver en cuánto.”

Aunque Aston Martin está mejorando sin duda carrera tras carrera, Krack señala que también lo está haciendo el resto de la parrilla de 2026. No hay una varita mágica que él, Newey o cualquier otra persona puedan agitar.

Concluyó: "No podemos olvidar que la Fórmula 1 nunca es estática; no nos van a esperar. Nuestros rivales también están trabajando duro y con la intensidad de una temporada completa, por lo que será difícil cerrar esta brecha, y debemos ser conscientes de ello y esforzarnos al máximo. No hay una solución mágica."

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