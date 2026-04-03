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Sky Sports

Presentadora de Sky F1 consigue asiento en Ferrari

Sky Sports — Foto: © IMAGO

Presentadora de Sky F1 consigue asiento en Ferrari

¿Una presentadora de Sky F1 en un Ferrari?!

Escrito originalmente por Sam Cook. Esta versión es una traducción.

Una presentadora de Sky F1 ha conseguido un asiento en un evento de carreras GT, donde pilotará un Ferrari.

Con un parón de cinco semanas en la F1 debido a la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin en medio de la guerra en Oriente Medio, los eventos de carreras GT están captando la atención de varias personas que normalmente están ocupadas con la F1.

Se ha confirmado que Lance Stroll competirá en la categoría Pro del GT World Challenge Europe el próximo fin de semana en un Aston Martin en el Circuito Paul Ricard, donde se enfrentará al equipo de carreras GT de Max Verstappen, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Y ahora, una presentadora de la transmisión de Sky Sports Italia de los fines de semana de carreras de F1 ha sido confirmada para competir en el Campeonato Italiano GT Sprint.

Vittoria 'Vicky' Piria es una piloto de carreras italiana que ha competido previamente en GP3 y la W Series, además de terminar segunda en el campeonato italiano GT - GT Cup en 2023.

La nacional italo-británica también es una habitual de la cobertura de F1 de Sky Sports Italia, y lo ha sido desde 2024, cuando reemplazó a Federica Masolin.

TITULARES DE F1: Hamilton se prepara para el cambio a Ferrari, emergen detalles de la cláusula de salida de una estrella de la F1

Confirmado el pilotaje de Vicky Piria en Ferrari

Piria, de 32 años, ha sido confirmada para competir con el equipo Scuderia Ghermandi by Zanasi Racing en el Campeonato Italiano GT Sprint.

Se pondrá al volante del Ferrari 296 Challenge de alto rendimiento, pilotando el Ferrari número 203.

En la búsqueda del éxito en el Campeonato Italiano GT Sprint en Imola del 24 al 26 de abril, Piria estará acompañada por su compañero de equipo Giacomo Ghermandi.

El campeonato se dirigirá luego a Vallelunga, Mugello y Monza, y se espera que Piria esté presente en las cuatro carreras del campeonato.

"Correr para Ferrari es la realización de un sueño de la infancia", dijo en un comunicado.

"Poder lograrlo con un equipo como Zanasi Racing es motivo de gran orgullo, y estoy segura de que, junto con mi compañero de equipo, Giacomo Ghermandi, lograremos grandes resultados y daremos vida a un proyecto deportivo significativo.

"¡Espero que esto sea solo el comienzo de una gran historia!"

LEER MÁS: Dos equipos de F1 son señalados como culpables de las bajas cifras de audiencia

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