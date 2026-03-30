Checo entrega las MEJORES noticas para Cadillac en la F1
Checo entrega las MEJORES noticas para Cadillac en la F1
Checo Pérez se atrevió a lanzar palabras de ilusión respecto a Cadillac y lo que le espera para las carreras después del parón.
El corredor mexicano lanzó un esperanzador mensaje para la escudería Cadillac tras los resultados conseguidos en Suzuka. Checo finalizó en la 17ª posición de la tercera carrera de 2026.
"Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más", señaló.
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¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?
GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.
Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.
Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|72
|2
|George Russell
|63
|3
|Charles Leclerc
|49
|4
|Lewis Hamilton
|41
|5
|Lando Norris
|25
|6
|Oscar Piastri
|21
|7
|Oliver Bearman
|17
|8
|Pierre Gasly
|15
|9
|Max Verstappen
|12
|10
|Liam Lawson
|10
|11
|Arvid Lindblad
|4
|12
|Isack Hadjar
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Carlos Sainz
|2
|15
|Esteban Ocon
|1
|16
|Franco Colapinto
|1
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
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