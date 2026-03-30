Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería

El director del equipo Audi se marchó antes del Gran Premio de Japón.

Audi F1 presenta nuevos desafíos en plena transformación. El director del equipo, Mattia Binotto, ha abierto su reflexión sobre el rumbo que tomará como líder en el futuro.

El exjefe de Ferrari asumió el mando en Audi tras la sorpresiva salida de Jonathan Wheatley, acontecida a tan solo dos carreras del inicio de la temporada.

Desde mediados de 2025, Binotto ha estado al frente del ambicioso proyecto Audi F1, coordinando la transición del equipo de Sauber a Audi y gestionando la puesta en marcha de la producción de su unidad de potencia.

La decisión de Wheatley, que dejó el cargo de forma inmediata, confirmó que Binotto asumiría responsabilidades adicionales a partir del Gran Premio de Japón.

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Sin embargo, Binotto ha dejado claro que se trata de una solución provisional mientras se busca un director a tiempo completo que lidere al equipo en el futuro.

Binotto declaró a F1 durante el Gran Premio de Japón: "Todo ha sucedido muy rápido y, para el equipo, fue un cambio inesperado. La salida de Wheatley ha sido repentina y ha alterado la dinámica en un instante."

Además, comentó: "No creo que haya mucho más que añadir. Él habló con nuestro CEO y la directiva, mencionando que por motivos personales no podía comprometerse a largo plazo, algo que nos corresponde respetar sin emitir juicio."

Añadió: "Como resultado, Audi decidió prescindir de sus servicios. El equipo aún está asimilando el cambio, ya que ocurrió la semana pasada y ahora nos enfrentamos a un fin de semana de carrera en Japón."

Binotto continuó: "Analizando sus fortalezas y la función que desempeñaba, es imprescindible cubrir ese vacío. No puedo seguir acumulando más responsabilidades y tareas."

"Mi principal enfoque se centra en la base de la fábrica, donde debemos transformar el equipo y desarrollar tanto el coche como el tren motriz. Necesito contar con alguien que respalde al equipo durante el fin de semana de carrera", explicó.

Finalmente, concluyó: "Estamos evaluando distintas opciones y, muy pronto, organizaremos todo para poder anunciar el nuevo nombramiento."

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¿Por qué Wheatley abandonó Audi?

La salida de Wheatley llegó en un momento en el que Audi parecía consolidar un proyecto sólido. Con la ambición de alcanzar el campeonato mundial para 2030, su partida se produjo apenas tras dos carreras, dejando un hueco en un equipo en pleno proceso de evolución.

El equipo explicó que la decisión se debió a "razones personales" y se comenta ampliamente que el británico podría incorporarse a Aston Martin. Además, algunos medios alemanes han señalado que en los últimos meses surgieron diferencias entre Wheatley y Binotto, y se rumorea que el británico tuvo problemas para adaptarse a la vida en Suiza.

Si finalmente Wheatley se traslada a Aston Martin, se reunirá con otra leyenda de Red Bull, ya que se espera que colabore junto a Adrian Newey, el actual responsable técnico del equipo.

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