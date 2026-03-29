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Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Sainz SEÑALA A LA FIA por CHOQUE de Bearman; Alonso y NUEVA CRÍTICA para Aston Martin

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Sainz SEÑALA A LA FIA por CHOQUE de Bearman; Alonso y NUEVA CRÍTICA para Aston Martin

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Fernando Alonso F1: NUEVA CRÍTICA para Aston Martin tras el GP de Japón. ::: LEER MÁS

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