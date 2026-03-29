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Fernando Alonso, Aston Martin, China, 2026

NUEVA CRÍTICA de Fernando Alonso para Aston Martin tras el GP de Japón

Fernando Alonso, Aston Martin, China, 2026 — Foto: © IMAGO

NUEVA CRÍTICA de Fernando Alonso para Aston Martin tras el GP de Japón

Fernando Alonso no se guardó nada y emitió una nueva serie de críticas contra Aston Martin.

Tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1, el bicampeón del mundo se quejó nuevamente del monoplaza que le dio el equipo. En medio de un decepcionante inicio de temporada, el español sigue siendo honesto sobre la situación.

Esto dijo Alonso en declaraciones publicadas por CarAndDriver: "No lo habíamos hecho ni en Australia ni en China y tampoco habíamos completado todos los kilómetros en el test.

"Así que la primera carrera que completamos, por lo menos delante de los aficionados japoneses e intentar aprender cosas. El ritmo ha sido muy pobre, lo ha sido todo el fin de semana y en carrera no ha mejorado.

"Mucho por mejorar, pero por lo menos completar la primera carrera. Ahora cuatro o cinco semanas de mucha fábrica, mucho simulador. Las vibraciones estaban todavía ahí, un poco menos quizás que en otras carreras, pero ahí estaban, así que tampoco ha sido fácil.

"Pero bueno, soportables para acabar la carrera y bueno, lo viví de manera tranquila, semi-aburrida porque no teníamos grandes luchas por delante ni por detrás, así que bueno, intentar completar la carrera como digo, dar información al equipo y pensar ya en esta pausa y dar al equipo un poco de tiempo para mejorar", señaló.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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