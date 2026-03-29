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Carlos Sainz, Williams, Japan, 2026

URGENTE: Carlos Sainz SEÑALA A LA F1 por el CHOQUE de Oliver Bearman

Carlos Sainz, Williams, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

URGENTE: Carlos Sainz SEÑALA A LA F1 por el CHOQUE de Oliver Bearman

Carlos Sainz arremetió contra las reglas de la Fórmula 1 luego del accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.

El corredor nacido en Madrid hizo un duro señalamiento en contra de las nuevas regulaciones de la FIA en la categoría, una serie de críticas que muchos pilotos han compartido en las última semanas.

Esto dijo Sainz a SkySports: "Estoy emocionado por ver qué proponen la FOM y la FIA para las nuevas regulaciones. Espero que encuentren algo mejor para Miami, dado el accidente con Ollie que vimos hoy. Les hemos estado advirtiendo sobre esto; este tipo de velocidades de aproximación y este tipo de accidentes siempre iban a ocurrir, y no estoy muy contento con lo que hemos tenido hasta ahora.

"Espero que encontremos una mejor solución que no genere estas velocidades de aproximación tan altas y una forma más segura de competir. Me sorprendió muchísimo cuando la FIA dijo que no, que se encargarían de la clasificación y dejarían las carreras como estaban porque son emocionantes.

"Como pilotos, hemos insistido mucho en que el problema no es solo la clasificación, sino también las carreras, y la GPDA lleva tiempo advirtiendo de que este tipo de accidentes iban a ocurrir tarde o temprano. Aquí tuvimos suerte de que hubiera una vía de escape; ahora imagínense ir a Bakú, Singapur o Las Vegas y encontrarse con esas velocidades de aproximación y choques contra los muros.

"Yo, o mejor dicho, nosotros, como GPDA, hemos advertido a la FIA que estos accidentes van a ocurrir con frecuencia con este reglamento y que necesitamos cambiar algo pronto si no queremos que sucedan. Oí que eran 50G, más que mi accidente en Rusia en 2015, donde alcancé los 46G. Imagínense el tipo de accidente que se podría tener en Las Vegas, Bakú, etc.

"Espero que sirva de ejemplo y que los equipos escuchen a los pilotos y no tanto a los equipos y a la gente que dijo que la carrera estuvo bien, porque la carrera no estuvo bien", comentó el número 55.

Relacionado: VIDEO: El TERRIBLE accidente que cambió el GP de Japón 2026

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

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