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Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Colapinto F1: Sainz lo EXPONE; Alpine revela CONSECUENCIAS; Ferrari asegura que CAMBIARÁ LA F1

Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo — Foto: © IMAGO

Colapinto F1: Sainz lo EXPONE; Alpine revela CONSECUENCIAS; Ferrari asegura que CAMBIARÁ LA F1

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