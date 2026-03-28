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Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car

Atención Franco Colapinto: Ferrari asegura que CAMBIARÁ LA F1 2026 muy pronto

Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car — Foto: © IMAGO

Atención Franco Colapinto: Ferrari asegura que CAMBIARÁ LA F1 2026 muy pronto

Ferrari confirmó que el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 podría cambiar en las próximas semanas.

Fred Vasseur, jefe de equipo, aseguró a los medios que la jerarquía en la parrilla podría cambiar. Lo que indica que la ventaja del motor Mercedes podría cambiar muy pronto y afectar a otros equipos como Alpine y Franco Colapinto.

“Debemos entender por qué no mejoramos entre la Q2 y la Q3. La gestión de la energía no es sencilla, ya que resulta contraintuitiva para los pilotos, pero analizaremos la situación e intentaremos comprender dónde podemos mejorar.

"En cualquier caso, todo está en juego, tenemos un buen ritmo y en las dos primeras carreras siempre pudimos arrancar bien. Otro campeonato comenzará en Miami, debemos seguir pensando en nosotros mismos y sumar el máximo de puntos.

"La temporada será muy larga y el ritmo de desarrollo será igual de alto, así que no tenemos por qué asustarnos ante la situación actual", señaló el directivo.

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¿Qué pasó en la qualy del GP de Japón?

Kimi Antonelli venció a George Russell en la pelea por la pole del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. El corredor italiano superó a su compañero de equipo por 0.298 segundos.

Detrás de los Mercedes quedó Oscar Piastri, por delante de Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton. Pierre Gasly se clasificó séptimo, quedando por encima de otros como Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar en el Top 10 de la tabla de tiempos.

En la Q1, quedaron eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras pasar de forma inesperada a la siguiente ronda, Carlos Sainz y Franco Colapinto finalizaron fuera del Top 10 para la pelea por la pole. Junto a los hispanohablantes, también quedaron en Q2 fuera Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon.

GP de Japón 2026: Clasificación

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Oscar Piastri
4Charles Leclerc
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Pierre Gasly
8Isack Hadjar
9Gabriel Bortoleto
10Arvid Lindblad
11Max Verstappen
12Esteban Ocon
13Nico Hulkenberg
14Liam Lawson
15Franco Colapinto
16Carlos Sainz
17Alex Albon
18Oliver Bearman
19Sergio Pérez
20Valtteri Bottas
21Fernando Alonso
22Lance Stroll

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