Atención Franco Colapinto: Ferrari asegura que CAMBIARÁ LA F1 2026 muy pronto
Atención Franco Colapinto: Ferrari asegura que CAMBIARÁ LA F1 2026 muy pronto
Ferrari confirmó que el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 podría cambiar en las próximas semanas.
Fred Vasseur, jefe de equipo, aseguró a los medios que la jerarquía en la parrilla podría cambiar. Lo que indica que la ventaja del motor Mercedes podría cambiar muy pronto y afectar a otros equipos como Alpine y Franco Colapinto.
“Debemos entender por qué no mejoramos entre la Q2 y la Q3. La gestión de la energía no es sencilla, ya que resulta contraintuitiva para los pilotos, pero analizaremos la situación e intentaremos comprender dónde podemos mejorar.
"En cualquier caso, todo está en juego, tenemos un buen ritmo y en las dos primeras carreras siempre pudimos arrancar bien. Otro campeonato comenzará en Miami, debemos seguir pensando en nosotros mismos y sumar el máximo de puntos.
"La temporada será muy larga y el ritmo de desarrollo será igual de alto, así que no tenemos por qué asustarnos ante la situación actual", señaló el directivo.
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¿Qué pasó en la qualy del GP de Japón?
Kimi Antonelli venció a George Russell en la pelea por la pole del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. El corredor italiano superó a su compañero de equipo por 0.298 segundos.
Detrás de los Mercedes quedó Oscar Piastri, por delante de Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton. Pierre Gasly se clasificó séptimo, quedando por encima de otros como Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar en el Top 10 de la tabla de tiempos.
En la Q1, quedaron eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras pasar de forma inesperada a la siguiente ronda, Carlos Sainz y Franco Colapinto finalizaron fuera del Top 10 para la pelea por la pole. Junto a los hispanohablantes, también quedaron en Q2 fuera Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon.
GP de Japón 2026: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
|Lance Stroll
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