Lewis Hamilton CONFIRMA pésimas noticias para Checo Pérez
Lewis Hamilton CONFIRMA pésimas noticias para Checo Pérez
Lewis Hamilton confirmó pésimas noticias para Sergio Pérez y Cadillac para el resto de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
El siete veces campeón del mundo, tras la clasificación en Japón, señaló las diferencias que existen entre el motor Mercedes, que usan algunos como Franco Colapinto, y el Ferrari, que es usado por Checo y Cadillac.
Esto dijo Hamilton a los periodistas presentes en Suzuka: "Parece que McLaren ha dado un paso adelante. Naturalmente, tienen el motor Mercedes, que está muy por delante del nuestro en este momento y sí, tenemos muchísimo trabajo por delante.
"Estar a ocho décimas o siete décimas, lo que sea. Incluso si se mejora un par de décimas, tres décimas, cuatro décimas, todavía queda mucho camino por recorrer, así que para cerrar esa brecha se va a necesitar un gran esfuerzo de todos.
"No sé si podremos llegar al podio, pero nuestro ritmo de carrera ha sido bastante bueno. Parece que... No sé si podremos llegar al podio, pero nuestro ritmo de carrera ha sido bastante bueno", comentó.
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¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?
La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.
Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.
GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
|Fabricante de motor
|Equipos
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
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