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Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Alonso REGRESA; Aston Martin ROMPE EL SILENCIO; Williams RESPALDA críticas

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Alonso REGRESA; Aston Martin ROMPE EL SILENCIO; Williams RESPALDA críticas

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Fernando Alonso F1: Regresa a Aston Martin para el Gran Premio de Japón tras el nacimiento de su primer hijo. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Aston Martin rompe el silencio sobre los rumores de Adrian Newey y Jonathan Wheatley ::: LEER MÁS

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