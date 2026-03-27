¡Alonso REGRESA a Aston Martin para el GP de Japón!

Alonso finalmente llegará a Suzuka tras su ausencia antes del GP de Japón.

El piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, de 44 años, se ha convertido en papá por primera vez.

a noticia fue confirmada durante el fin de semana del Gran Premio de Japón, donde el veterano optó por ausentarse del día de medios en el circuito internacional de Suzuka para acompañar a su pareja, Melissa Jiménez, en el emocionante momento del nacimiento. Los detalles se mantienen en privado, y aún se desconoce el sexo del recién llegado.

El bicampeón mundial regresó al circuito el pasado viernes, aunque no participó en la primera sesión de entrenamientos.

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En su lugar, el piloto suplente de Aston Martin, Jak Crawford, tomó el volante y completó 11 vueltas en una máquina exigente. Alonso tiene previsto volver en la FP2, con la esperanza de revertir el complicado inicio de temporada para la escudería.

El excelente ánimo del piloto es innegable. Desde Sky Sports F1, Natalie Pinkham anunció en directo: "Bienvenido de nuevo, Fernando; ha vuelto al circuito tras el nacimiento de su hijo, y le deseamos lo mejor." Poco después, el embajador global de Aston Martin, Pedro de la Rosa, comentó: "Se nota su felicidad, y es evidente que disfruta estar en un circuito que todo piloto aprecia."

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¿Cuántos pilotos de F1 son padres?

Con la reciente noticia, Alonso se une a un reducido grupo de pilotos que, en la temporada 2026, tienen hijos. De los 22 competidores que conforman la parrilla, solo cuatro pueden presumir de haber formado una familia, lo que representa alrededor del 18 por ciento.

Junto a Alonso, se encuentran Nico Hulkenberg, Sergio Pérez y, por supuesto, Max Verstappen. Este último ya vivió la dicha el año pasado cuando su pareja, Kelly Piquet, dio a luz a su hija Lily. Cabe resaltar que en la temporada 2025 la parrilla contó con un único padre, Hulkenberg, debido a la ausencia de Pérez, mientras que tanto Verstappen como Alonso se unieron recientemente al club de papás.

El aumento de jóvenes talentos en la Fórmula 1 ha favorecido esta tendencia, ya que en 2025 ingresaron seis pilotos sin experiencia de temporada completa, y en 2026 se suma a la parrilla un prometedor novato, Arvid Lindblad.

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