Aston Martin ROMPE EL SILENCIO sobre los rumores de Newey y Wheatley

Pedro de la Rosa, ex piloto de Fórmula 1 y embajador de Aston Martin, ha reaccionado a los continuos rumores sobre la posible incorporación de Jonathan Wheatley al equipo de Silverstone.

Recientemente, Wheatley abandonó de forma inesperada el equipo de Audi, lo que ha generado especulaciones de que podría convertirse en el nuevo jefe del equipo en Aston Martin.

De ser así, se aliviaría la carga de Adrian Newey, quien actualmente combina su rol como director interino del equipo con sus responsabilidades técnicas como socio ejecutivo y diseñador.

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En una entrevista con Sky Sports F1, se le preguntó a De la Rosa si la llegada de Wheatley permitiría que Newey se centrase exclusivamente en sus habilidades técnicas.

Sin embargo, el español defendió la actual estructura del equipo: "Estamos satisfechos con lo que tenemos y con la organización. Adrian es el jefe del equipo, pero su papel va más allá; en realidad, es nuestro socio técnico ejecutivo, y eso no va a cambiar".

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Estabilidad en la organización

Aunque Wheatley ya no forma parte de Audi, De la Rosa se mostró cauto al comentar la situación del piloto británico.

"Jonathan se ha marchado. En realidad, no deberíamos opinar sobre asuntos internos, ya que desconocemos los motivos de su salida. Lo único que sabemos es que seguimos contando con Adrian Newey al mando, y eso permanecerá inalterable", afirmó con determinación.

La búsqueda de estabilidad es crucial para Aston Martin, que en sus cinco años bajo este nombre ha tenido cuatro cambios en la dirección del equipo. "Debemos confiar en nuestra estructura y evitar cambios innecesarios", concluyó el embajador.

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Rumores sobre Wheatley

Cuando se le preguntó directamente si Wheatley se uniría a Aston Martin, De la Rosa evitó dar una respuesta concreta. "Por el momento, no. No es habitual comentar rumores y especulaciones, y debemos respetar las decisiones que Jonathan tome en el futuro", señaló.

Actualmente, la gestión diaria en pista está a cargo del Chief Trackside Officer Mike Krack, mientras que Newey conserva la supervisión general. No obstante, siguen circulando rumores de que, tras un posible período de descanso obligatorio —el famoso "gardening leave" según los británicos—, Wheatley podría dar el salto a Aston Martin.

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Problemas técnicos y transparencia

Las especulaciones sobre un cambio en la dirección se producen en un momento en el que Aston Martin ha tenido un comienzo de temporada estremecedor. El equipo ocupa la última posición en el campeonato de constructores, sin conseguir ningún punto, mientras que Mercedes, con George Russell y Kimi Antonelli, encabeza la clasificación. La AMR26 presenta intensas vibraciones en su nueva unidad Honda, lo que no solo afecta a las baterías híbridas, sino que también genera preocupación por la salud de los pilotos. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll temen que estas vibraciones puedan causar daños nerviosos permanentes.

Ante esta crisis, De la Rosa hizo hincapié en la importancia de la transparencia hacia los aficionados. "Es esencial ser abiertos y explicar tanto cuando las cosas van bien como cuando no lo hacen. La gente merece conocer los motivos por los que nuestro coche está perdiendo velocidad", afirmó. "No estamos satisfechos con nuestra situación, pero deben saber que estamos luchando y que no nos conformamos con este rendimiento. No hay espacio para la frustración o la decepción: hay que trabajar duro, más que nadie, y hacerlo con una estrategia muy bien definida", concluyó.

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