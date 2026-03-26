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Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background

F1 Hoy: decoración de Godzilla para el GP de Japón; pronóstico del tiempo para el GP de Japón

Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: decoración de Godzilla para el GP de Japón; pronóstico del tiempo para el GP de Japón

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