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Ollie Bearman faces down Godzilla

¡Finalmente desvelan la decoración de Godzilla para el GP de Japón y es INCREÍBLE!

Ollie Bearman faces down Godzilla — Foto: © IMAGO

¡Finalmente desvelan la decoración de Godzilla para el GP de Japón y es INCREÍBLE!

Haas ha tenido un gran comienzo en 2026.

Haas F1 ha presentado su renovado y audaz diseño para el próximo Gran Premio de Japón.

Haas dio un arranque espectacular en la temporada 2026, con Oliver Bearman logrando un puesto entre los cinco primeros en el Gran Premio de China. Con 17 puntos en dos fines de semana, el equipo se sitúa ya en el cuarto puesto del campeonato de constructores.

El equipo se dirige a Japón con la esperanza de impresionar tanto en pista como fuera de ella, gracias a su nueva colaboración con el fabricante automotriz Toyota, lo que se refleja en esta imagen renovada.

La semana pasada, Haas anunció una asociación para toda la temporada con TOHO, el emblemático estudio japonés, cuna de la famosa saga de Godzilla. De cara al estreno de Godzilla Minus Zero en noviembre, el equipo desplegará diferentes diseños que resaltan la marca TOHO a lo largo del año.

El primer diseño se presentará este fin de semana, con la revelación de una edición especial para la cita de martes en Tokio. Los aficionados se quedaron asombrados con la nueva imagen, en la que Godzilla ocupa un lugar destacado, mientras que los colores de la bandera japonesa se mezclan en un dinámico contraste sobre el fondo blanco.

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Suzuka presenta nuevos diseños

El Circuito Internacional de Suzuka es conocido por sus diseños únicos y espectaculares. En ocasiones anteriores, tanto Red Bull como Racing Bulls han sorprendido a los aficionados con propuestas originales.

Este año, junto a Haas, Racing Bulls vuelve a lucir un diseño inspirado en la bandera japonesa durante el fin de semana, a pesar de no contar ya con unidad de potencia Honda.

Mercedes también está probando un nuevo diseño. Tras haber lanzado recientemente una línea de merchandising con temática de lobos, el equipo ha añadido unos inquietantes ojos de lobo en su alerón delantero, en una propuesta que no deja de sorprender.

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