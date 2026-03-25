¿Lluvia en camino? Lo ÚLTIMO del pronóstico del tiempo para el GP de Japón

Después de las primeras mediciones de potencia de la temporada, el espectáculo de Fórmula 1 llega a Japón para el Gran Premio en el legendario Circuito de Suzuka. Se esperan condiciones primaverales típicas, con alternancia de sol y probabilidad de lluvia durante el fin de semana de la carrera.

El Gran Premio de Japón se disputará del viernes 27 de marzo al domingo 29 de marzo. Los aficionados holandeses deberán prestar especial atención a los horarios, ya que la transición al horario de verano se producirá en la noche del sábado al domingo.

Además de la acción en pista, el pit lane promete novedades: Haas presentará un llamativo diseño "Godzilla" y Racing Bulls estrenará un aspecto único. También cabe destacar que, durante la primera sesión de entrenamientos libres, Jak Crawford sustituirá a Fernando Alonso en Aston Martin.

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En el plano deportivo, todos los ojos están puestos en Mercedes, que sigue dominando con dos 1-2 consecutivos, mientras Kimi Antonelli deslumbra como el poleman más joven de la historia.

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Pronóstico del Tiempo

En Suzuka se esperan condiciones bastante frescas este fin de semana. Durante el día, las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 18°C, mientras que durante la noche podrían descender entre 5°C y 10°C. Se prevé una ligera brisa de 10 a 15 km/h, lo que podría influir en el equilibrio aerodinámico de los autos en tramos exigentes como los rápidos Essos y la 130R.

Pirelli ha seleccionado para este encuentro los compuestos más duros, inclinando la balanza hacia una estrategia de una sola parada, especialmente por las bajas temperaturas.

Para la clasificación del sábado se estima una probabilidad de lluvia del 30-40%, lo que podría generar cierta incertidumbre durante las sesiones de la tarde. En la jornada de la carrera, se prevén condiciones más benignas, con un 20-30% de posibilidades de lluvia y un cielo mayormente soleado o levemente nublado. Queda por ver si esta primavera tan variable en Japón sorprenderá a los pilotos en la lucha por la victoria.

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