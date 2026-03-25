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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP. 2026

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac señala progresos; Información ilusionante para el GP de Japón

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP. 2026 — Foto: © IMAGO

F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac señala progresos; Información ilusionante para el GP de Japón

¡Lo mejor de Checo hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este miércoles 25 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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