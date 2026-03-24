Wolff es acusado de tener un 'complejo' de Antonelli por el exjefe de la F1

Toto Wolff ha sido acusado de padecer un complejo peculiar tras la sorprendente victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de China.

El joven italiano de 19 años consiguió su primera victoria en la Fórmula 1, lo que permitió a Mercedes lograr un 1‑2 en Shanghái, con su compañero de equipo George Russell completando el podio.

Para Antonelli, este triunfo representa un gran avance tras una temporada de debut en 2025 llena de altibajos. El piloto logró tres podios, aunque quedó ampliamente superado por Russell, quien sumó 319 puntos frente a los 150 del italiano, una diferencia de 169 puntos.

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La temporada también estuvo marcada por un duro tramo en Europa, donde el piloto solo consiguió tres puntos al terminar en noveno lugar en el Gran Premio de Italia y décimo en Hungría. Además, durante la sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Italia de 2024, sufrió un accidente en su debut en la F1, lo que generó aún más críticas hacia Wolff por haber apostado tan pronto por él como sucesor de Lewis Hamilton.

Wolff se mostró visiblemente afectado por dichos comentarios, algo que se notó en el mensaje de felicitación que envió a Antonelli por radio tras su victoria en Shanghái. Con tono irónico, el jefe del equipo comentó: "Es demasiado joven. No deberíamos ponerlo en Mercedes, sino en un equipo más modesto donde pueda ganar experiencia y aprender de sus errores. Y aquí está, Kimi. Una victoria."

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Steiner critica la autocomplacencia de Toto Wolff

Sin embargo, el exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, no tardó en cuestionar el mensaje de Wolff, a quien acusó de utilizar esas declaraciones como una forma de autopromoción para defenderse de sus detractores. En el podcast Red Flags, Steiner afirmó: "Fue una autopromoción total. Quiso dejar claro que no había hecho nada mal y, sinceramente, no era necesario. Creo que Toto sufre de cierta inseguridad. Al fin y al cabo, el mérito es de Kimi, no de Toto, y eso merece el debido respeto."

Actualmente, Antonelli ocupa el segundo puesto en el campeonato mundial, a tan solo cuatro puntos de distancia de su compañero George Russell, tras las recientes jornadas 1‑2 de Mercedes luego de la victoria de Russell en el Gran Premio de Australia.

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

La tercera jornada del campeonato de F1 2026 se disputará en el Gran Premio de Japón, con la carrera programada para el domingo 29 de marzo. Mercedes buscará conseguir su primera victoria en Suzuka desde 2019, después del triunfo de Valtteri Bottas, pero se enfrentará a un reto importante por la dupla de Ferrari, compuesta por Hamilton y Charles Leclerc.

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