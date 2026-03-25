El GRAN PELIGRO que corre Franco Colapinto y Alpine en F1

Las cancelaciones de dos fines de semana de carrera en abril podrían afectar de forma especialmente dura a Franco Colapinto y Alpine por su motor Mercedes en la F1 2026.

Mercedes inició la temporada como el equipo dominante en la parrilla, logrando un uno-dos en las sesiones de clasificación y triunfando en los Grandes Premios de Australia y China. Sus pilotos George Russell y Kimi Antonelli se han repartido las victorias en carrera y es muy probable que se enfrenten en la lucha por el campeonato mundial.

Actualmente, Mercedes encabeza el campeonato de constructores por 31 puntos, mientras Ferrari apuesta a recuperar terreno en cuanto a rendimiento para acortar esa brecha. Además, la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí podría poner en entredicho las aspiraciones del equipo de mantenerse por delante de Ferrari.

El artículo sigue tras el video

Antes incluso de comenzar la temporada, un fallo de la FIA tras una votación entre los cinco fabricantes de unidades de potencia prohibió la ingeniosa maniobra de compresión geométrica de Mercedes. La escudería tiene hasta el 1 de junio para modificarla, de cara al fin de semana del Gran Premio de Mónaco.

Inicialmente, el plan era disputar siete Grandes Premios con su actual unidad de potencia, tan superior a la de sus rivales. Sin embargo, la cancelación de dos fines de semana debido al conflicto en Oriente Medio ha reducido el calendario a cinco, de los cuales ya se han disputado dos.

La astuta estrategia aplicada en la unidad de potencia de Mercedes fue diseñada para que, en reposo, la relación de compresión se mantenga en los permitidos 16:1, y al ponerse en marcha aumente a los 18:1 que se solían permitir. Originalmente, las normas deportivas solo preveían mediciones con el motor parado. Se estima que este truco aporta entre 20 y 30 caballos de fuerza, aunque Toto Wolff minimizó su impacto, sugiriendo que en realidad aporta menos de cinco caballos.

Tras la votación entre los cinco fabricantes, que fue aprobada con una mayoría de 4-1, las normas se modificaron para que, a partir del 1 de junio, las relaciones se midan tanto a temperatura ambiente como en régimen de funcionamiento. Se calcula que la ventaja obtenida mediante este truco equivale a unos 0,3 segundos por vuelta.

No obstante, puesto que en Australia registraron una pole 0,785 segundos más rápida que su rival más cercano y 0,351 en China, es muy probable que sigan siendo el equipo más veloz tras Mónaco. En un pelotón más compacto, el margen de error se reduce y un pequeño inconveniente, como el problema en el coche de Russell durante la Q3 en China, podría significar la diferencia entre un segundo y un octavo puesto.

Además, al haberse reducido la temporada a solo 22 fines de semana de carrera, la peculiaridad en el diseño de la compresión geométrica de Mercedes les beneficia únicamente en cinco ocasiones. Si se supone que Mercedes lograría un uno-dos tanto en Arabia Saudí como en Baréin, la cancelación de esos eventos les supondría perder la posibilidad de sumar hasta 86 puntos. Por su parte, Ferrari se vería afectado por aproximadamente 54 puntos, asumiendo que hubiese terminado tercero y cuarto en esos fines de semana.

Con una diferencia de apenas 31 puntos entre ambos equipos, a pesar del arranque arrollador de Mercedes, la decisión de cancelar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí podría tener un impacto decisivo en la lucha por el campeonato de constructores.

Relacionado: ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!