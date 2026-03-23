La MOLESTIA de Verstappen en Red Bull traería drásticos cambios en Mercedes

Preocupaciones han surgido sobre el futuro de George Russell en Mercedes, incluso si se corona campeón de pilotos de F1 en 2026.

Durante la mayor parte de la temporada 2025, compitió sin tener la certeza de continuar con el equipo, hasta que en octubre pasado le extendieron el contrato.

Desde entonces, se ha posicionado como el favorito para conquistar el título de 2026, tras un fin de semana impecable en el Gran Premio de Australia y liderando la clasificación con 51 puntos.

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Dos expertos en F1 opinan que, incluso si Russell se alza con el título, existe un obstáculo importante para su permanencia en Mercedes: Max Verstappen.

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¿Podrá Mercedes dejar a Russell de lado en favor de Verstappen?

El inicio de Verstappen con las nuevas regulaciones no pudo haber sido peor. Sufrió su primera retirada del año en Shanghái y se ha consolidado como uno de los críticos más rotundos de los coches del 2026 en el paddock, lo que se reflejó en su complicado comienzo con las nuevas normas.

Durante el podcast Stay On Track, las leyendas de la F1, Damon Hill y Johnny Herbert, debatieron el prolongado proceso en torno al contrato de 2025 de Russell y la situación en Mercedes. Hill comentó inicialmente: “No era como si Toto estuviera desesperado por volver a fichar a George.”

A esto, Herbert compartió sus recientes rumores, afirmando: “He oído comentarios de que Max no está muy contento donde se encuentra. ¿Será que Mercedes lo incorporará?”

En respuesta, Hill fue muy claro al decir: “George es temporal.” Posteriormente, añadió: “Siento que esta situación me resulta bastante familiar, como si estuvieras parado y te preguntas: ¿por qué no reconocen lo que ofrezco? ¿Por qué no se genera el mismo revuelo con mi propuesta? Aunque George tenga la oportunidad de ganar el campeonato, eso no garantiza su futuro en Mercedes.”

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