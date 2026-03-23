close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026

Checo Pérez Hoy: Mario Andretti lo ataca en Cadillac; Este es el motivo por el que no mejoran

Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo Pérez Hoy: Mario Andretti lo ataca en Cadillac; Este es el motivo por el que no mejoran

¡Lo mejor de Checo hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 22 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Mario Andretti lo acusa de no estar listo en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Mario Andretti señala por qué no termina de despegar Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Señalan a Isack Hadjar como el mejor piloto de Red Bull Racing en mucho tiempo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO por el choque con Valtteri Bottas en China! ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1 - VIDEO: ¡Valtteri Bottas LO CHOCA en el GP de China! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar

Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar

  • Hoy 01:26
¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!

¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!

  • Hoy 00:40
F1 Hoy: Desastre millonario de Honda; Se siguen burlando de la Fórmula 1 gracias a Mario Kart

F1 Hoy: Desastre millonario de Honda; Se siguen burlando de la Fórmula 1 gracias a Mario Kart

  • 1 hour ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto

F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto

  • 3 hours ago
Honda sufre DESASTRE HISTÓRICO de 3,600 millones mientras el proyecto de F1 entra en crisis

Honda sufre DESASTRE HISTÓRICO de 3,600 millones mientras el proyecto de F1 entra en crisis

  • 3 hours ago
La peculiar cualidad que SOSTIENE a Colapinto en la F1

La peculiar cualidad que SOSTIENE a Colapinto en la F1

  • Ayer 23:33

Recién en

03:42
F1 Hoy: Desastre millonario de Honda; Se siguen burlando de la Fórmula 1 gracias a Mario Kart
02:26
F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto
01:55
Honda sufre DESASTRE HISTÓRICO de 3,600 millones mientras el proyecto de F1 entra en crisis
01:26
Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar
00:40
¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!
Noticias F1

Recomendado por la redacción

F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto

3 hours ago
Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar Cadillac

Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar

Hoy 01:26
¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac! Cadillac

¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!

Hoy 00:40
La peculiar cualidad que SOSTIENE a Colapinto en la F1 Alpine

La peculiar cualidad que SOSTIENE a Colapinto en la F1

Ayer 23:33
Ontdek het op Google Play
x