Elkann da un giro de 180 GRADOS hacia Hamilton en un encuentro incómodo tras el arrebato de Ferrari

Hamilton y el presidente de Ferrari dejaron de lado sus diferencias.

Lewis Hamilton y John Elkann hicieron una aparición pública apenas cuatro meses después de que el presidente de Ferrari saltara a la vía crítica contra los pilotos del equipo.

Elkann enfureció a la comunidad de la F1 al exigir que Hamilton y su compañero Charles Leclerc "hablaran menos" y se centraran en la competición, después de una temporada decepcionante que, a su juicio, no tenía relación con el equipo ni con el coche de Ferrari. Hamilton, por su parte, rechazó la provocación en aquel momento, resaltando que mantiene una "relación increíble" con Elkann.

Ahora parece que ambos han dejado atrás sus diferencias. Se reencontraron en la inauguración de la tienda Ferrari Style en Mayfair, Londres, donde Elkann no mostró molestias por la falta de concentración total de Hamilton en las carreras, al contrario, elogió al piloto británico de 41 años.

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Durante un discurso un tanto incómodo –tras un breve silencio entre ambos–, mientras Elkann lucía un suéter de Ferrari que recordaba a un estudiante de universidad en Nueva Inglaterra, el presidente de Ferrari comentaba: "[Ferrari Style] une al Reino Unido y a Ferrari, por lo que estar aquí contigo [Lewis] lo hace muy especial."

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¿Qué fue el evento Ferrari Style?

Hamilton y Elkann, junto a la estrella de la F1 Academy, Alba Larsen, estuvieron presentes en la inauguración de la emblemática tienda londinense de Ferrari Style, situada en la esquina de Old Bond Street y Piccadilly.

Ferrari Style es una marca de lujo que se ha ido posicionando como una auténtica casa de moda desde su lanzamiento en 2021, bajo el liderazgo creativo de Rocco Iannone, director creativo de Ferrari Lifestyle.

Esta tienda es la primera flagship lifestyle de Ferrari fuera de Italia y ofrece la colección prêt-à-porter de Iannone junto a productos de alta gama, distanciándose de la habitual mercancía del equipo de carreras.

Ubicada en el antiguo local de joyería De Beers London, el establecimiento se distribuye en tres pisos dentro de un barrio exclusivo que alberga también a Cartier, Prada y Tiffany & Co. El diseño interior rinde homenaje a la fábrica de Maranello de Ferrari, mientras que el mundo del automóvil es el eje central de sus productos.

Entre sus artículos, destacan los sets de papelería fabricados con cuero reciclado de interiores de coches, y un guiño a Enzo Ferrari, ya que la tinta púrpura de los bolígrafos Montblanc evoca su color favorito, según se comenta.

Hamilton se presentó en la inauguración con un conjunto personalizado totalmente en negro de Ferrari Style, complementado con un broche del Cavallino Rampante en el solapas de su chaqueta. El siete veces campeón compartió en sus redes sociales varias instantáneas del evento y comentó: "Congrats to Rocco Iannone everyone involved in the opening. Great night, great vibe."

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